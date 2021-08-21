Житник: пока Капризов — не топовый хоккеист, а хороший середняк

Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Алексей Житник прокомментировал контрактную ситуацию форварда Кирилла Капризова.

«Он — ограниченно свободный агент. Его не может подписать никакая другая команда лиги. Пока Капризов — не топовый игрок, просто хороший середняк», —приводит слова Житника «Спорт уик-энд».

Бывший защитник «Баффало Сейбрз» напомнил, что Капризов отыграл на высоком уровне всего один год.

При этом Житник уверен, что воспитанник ЦСКА подпишет новое соглашение с «Миннесотой» на три-четыре года или на восемь лет.

По его мнению, нет никакого смыла Капризову на год возвращаться в Россию.

«И опять-таки в КХЛ есть потолок зарплат, поэтому скорее у него мифическое предположение из ЦСКА», — добавил Житник.

В прошлом сезоне россиянин провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 55 матчей и набрал 51 (27 + 24) очко. По итогам сезона он получил приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку НХЛ.

По информации СМИ, Капризов заключил с ЦСКА предварительный контракт. Соглашение рассчитано на один год и вступит в силу 1 сентября, если Капризов не сможет подписать новый контракт с «Миннесотой».

Ранее американский журналист Кен Кэмпбелл заявил, что Капризов вправе требовать от «Миннесоты» достойный контракт.