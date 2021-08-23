Экс-хоккеист ряда клубов НХЛ Хейз скончался на 32-м году жизни

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В возрасте 31 года ушёл из жизни бывший форвард «Бостон Брюинз» Джимми Хейз.
Экс-хоккеист ряда клубов НХЛ Хейз скончался на 32-м году жизни
  • AFP
  • © ROB CARR / GETTY IMAGES

Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба колледжа Бостона в Twitter. Хоккеисту был 31 год. Причины смерти спортсмена не уточняются.

Помимо «Бостона», Хейз также выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс», «Флориду Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В общей сложности он провёл в лиге 334 матча, забросил 54 шайбы и отдал 55 голевых передач.

Ранее источник сообщил о положительных тенденциях в переговорах Капризова с «Миннесотой».

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