Источник сообщил о положительных тенденциях в переговорах Капризова с «Миннесотой»
- Reuters
Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в Twitter. По информации источника, в переговорах наметилась положительная тенденция. В последнее время между клубом и хоккеистом состоялось много дискуссий.
В сезоне-2020/2021 Капризов провёл за «Миннесоту» 55 матчей регулярного чемпионата и набрал 51 (27 + 24) очко, став обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона. Контракт российского форварда с «Миннесотой» истёк по окончании минувшего сезона.
Ранее Житник заявил, что пока Капризов — это не топовый хоккеист, а хороший середняк.