Источник сообщил о положительных тенденциях в переговорах Капризова с «Миннесотой»

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» добился прогресса в переговорах по новому контракту с российским нападающим Кириллом Капризовым.
Источник сообщил о положительных тенденциях в переговорах Капризова с «Миннесотой»
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в Twitter. По информации источника, в переговорах наметилась положительная тенденция. В последнее время между клубом и хоккеистом состоялось много дискуссий. 

В сезоне-2020/2021 Капризов провёл за «Миннесоту» 55 матчей регулярного чемпионата и набрал 51 (27 + 24) очко, став обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона. Контракт российского форварда с «Миннесотой» истёк по окончании минувшего сезона.

Ранее Житник заявил, что пока Капризов — это не топовый хоккеист, а хороший середняк.

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