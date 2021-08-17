Отказ от долгосрочного контракта, возвращение в КХЛ, обмен на Айкела: как проходят переговоры Капризова с «Миннесотой»

«Миннесота» готова пойти на уступки и предложить Кириллу Капризову контракт сроком от четырёх до шести лет с зарплатой $9 млн в год. Об этом сообщили американские СМИ. При этом генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин заявил, что продолжает общение с агентами россиянина и не собирается форсировать переговоры по подписанию нового соглашения с обладателем «Колдер Трофи». В то же время сообщается, что клуб рассматривает возможность обмена форварда в «Баффало», а сам хоккеист не исключает возвращения в ЦСКА.

В Национальной хоккейной лиге продолжает развиваться история вокруг нового контракта между Кириллом Капризовым и «Миннесотой Уайлд». На протяжении последних месяцев между клубом и представителями российского форварда ведутся переговоры о новом соглашении, но уговорить спортсмена поставить свою подпись пока не удалось. При этом американские источники сообщают, что команда уже готова частично удовлетворить его запросы и предложить ему менее долгосрочный договор, чем планировала изначально.

Насколько известно, камнем преткновения в переговорах стала продолжительность соглашения. По информации The Athletic, американский клуб настаивал на подписании контракта сроком от семи до восьми лет, что разительно контрастировало с желанием обладателя «Колдер Трофи». Тот планировал остаться в команде до 2024 года, после чего стать неограниченно свободным агентом и иметь возможность как продолжить сотрудничество с «Уайлд» на улучшенных условиях, так и отправиться в другой коллектив лиги. При этом оклад вряд ли мог стать предметом торга. Олимпийскому чемпиону Пхёнчхана были готовы платить $8—9 млн в год, что делало его одним из высокооплачиваемых игроков «Миннесоты», если не самым высокооплачиваемым. На данный момент таковым является защитник Джаред Спёрджен ($9 млн в год).

В нынешнее межсезонье «Миннесота» оказалась в ситуации, когда сразу двое её лидеров стали ограниченно свободными агентами. Речь идёт о лучшем бомбардире прошлого сезона Капризове и Кевине Фиале. Швейцарец занял второе место по числу набранных очков (20 + 20), отстав от партнёра на 11 баллов (27 + 24). И в этом случае клубу и хоккеисту также не удалось с ходу достичь консенсуса. Нападающий хотел получать $6,25 млн в год, в то время как ему собирались платить на треть меньше (около $4 млн). Не обошлось без арбитражного суда, но в итоге стороны всё же сошлись на однолетнем контракте на $5,1 млн.

Однако в случае с Капризовым один из самых молодых коллективов НХЛ решил стоять на своём до последнего. И это говорит не только о принципиальности генерального менеджера Герина, но и о значимости молодого форварда. В первом же сезоне тот зарекомендовал себя и дал понять, что в будущем может стать одним из ярчайших игроков лиги. В «Миннесоте» осознали, что им крайне желательно с ходу подписать его на длительный срок, чтобы исключить уход в качестве свободного агента через пару лет и обезопасить франшизу от необходимости предлагать сверхбольшой контракт. Клубам с «маленьких рынков» и так непросто завлекать к себе звёзд, а удерживать — и подавно.

Кроме того, на стороне «Уайлд» было и то обстоятельство, что Капризов провёл в лиге всего один сезон. В связи с этим россиянин не мог вести переговоры с другими клубами, а также не имел возможности обжаловать условия соглашения в арбитражном суде. В случае нежелания оставаться в Миннесоте единственным вариантом для Кирилла было возвращение в Континентальную хоккейную лигу.

И если верить СМИ, Капризов действительно рассматривал подобный вариант. Неоднократно появлялись новости, что форвард близок к переходу в свою бывшую команду — ЦСКА, вместе с которой он выигрывал Кубок Гагарина в 2019 году. В этом плане дополнительным подспорьем служило нежелание НХЛ отпускать игроков на пекинскую Олимпиаду, благодаря чему россиянин получил бы шанс вновь испытать себя. В 2018 году он уже помог сборной завоевать золото в Пхёнчхане и вряд ли отказался бы повторить успех.

В свете этого даже появилась информация, что Капризов подписал предварительное соглашение с ЦСКА на сумму более $10 млн, которое должно вступить в силу 1 сентября — в том случае, если ему не удастся договориться с «Уайлд». Однако многие эксперты и журналисты посчитали это обычным блефом. Подобное мнение выразил обозреватель одного из крупнейших изданий Миннесоты Star Tribune Чип Скоггинс, засомневавшийся, что россиянин согласится пойти на понижение в классе ради удовлетворения всех своих контрактных требований. А бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд и вовсе заявил, что в нынешних условиях ни один игрок не может получать подобную зарплату в КХЛ.

«Когда я читаю, что Капризов может заключить контракт с ЦСКА на $10 млн, это выглядит странно. Если вся зарплатная ведомость клуба КХЛ под потолком — $12 млн, как один игрок может почти всё на себя забрать? Тем более что ЦСКА сейчас и так почти под потолком. Другое дело, если у Кирилла в НХЛ действительно такие уж принципиальные разногласия, то он согласится провести год в КХЛ за любую сумму. Лишь бы с «Миннесотой» договор не подписывать», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Не верит в подобное развитие ситуации и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов. Отыгравший 11 сезонов в НХЛ нападающий уверен, что в планах Капризова подписать так называемый контракт-мост продолжительностью три-четыре года, после которого задуматься о новом соглашении.

«Он же всё прекрасно понимает. Кирилл провёл классный сезон, его признали первым новичком в НХЛ, и я не думаю, что он будет сбавлять обороты. Будет только прибавлять, и это понимает руководство «Миннесоты». Что касается его контракта с ЦСКА на $10 млн, то всё это слухи. А чего слухи-то комментировать. Если бы это было официально объявлено от клуба ЦСКА или от КХЛ, то тогда да, а так… Я думаю, они договорятся там», — цитирует Немчинова Legalbet.

Тем не менее в самом ЦСКА довольно осторожно отреагировали на слухи о возможном приходе Капризова, отметив, что всё находится в руках самого хоккеиста.

«ЦСКА будет рад, если Кирилл Капризов продолжит карьеру в нашем клубе. Но всё зависит от позиции Капризова и его готовности вести переговоры о возвращении в команду», — заявили в пресс-службе армейцев Sport24.

На фоне сообщений о многомиллионном контракте с ЦСКА гораздо более реалистичными кажутся слухи о возможном обмене между «Миннесотой» и «Баффало Сейбрз». На днях ФАН со ссылкой на The Hockey News сообщил, что Капризов может отправиться в Нью-Йорк, в то время как в обратном направлении проследует звёздный форвард Джек Айкел. Примечательно, что оба хоккеиста были выбраны на драфте 2015 года. Но если россиянин ушёл с ярмарки под 135-м номером, то американец — под вторым. Раньше с ярмарки талантов ушёл только Коннор Макдэвид.

Правда, здесь рискует уже «Миннесота». С одной стороны, они получают нападающего, имеющего солидный опыт выступлений на высшем уровне, с другой — склонного к травмам. В прошедшем сезоне Айкел выходил на лёд лишь в 21-м матче и набрал всего 18 очков (2 + 16) при показателе полезности «-9». В настоящее время у спортсмена диагностирована грыжа диска в шейном отделе позвоночника, однако определённости с методом лечения пока нет.

«Более жизнеспособным выглядит обмен Капризова в «Баффало» на Джека Айкела, о котором заговорили за океаном. Это вполне возможный вариант. Другое дело, что неизвестно, в каком состоянии Айкел? А у него действующий контракт на $10 млн. Так логичнее для «Миннесоты» эти деньги Капризову отдать. Тем не менее этот обмен всё равно выглядит более реальным, чем возвращение Кирилла в ЦСКА», — сказал Вайсфельд.

Что касается руководства «Миннесоты», то Герин продолжает сохранять спокойствие. По словам функционера, переговоры продолжаются и время для принятия окончательного решения ещё остаётся. И это даже с учётом возможного договора о намерениях у Капризова с ЦСКА.

«Я считаю, что дела идут неплохо. У нас по-прежнему достаточно времени. Не вижу поводов для паники или спешки. Я постоянно нахожусь на связи с агентом Кирилла. Мы движемся вперёд», — цитирует Герина пресс-служба НХЛ.

По мнению журналиста Hockey Unfiltered Кена Кэмпбелла, у генменеджера «Уайлд» есть все основания вести себя подобным образом. Так или иначе, права на Капризова продолжат принадлежать клубу даже в том случае, если следующий год тот проведёт в России. По возвращении он окажется ровно в тех же условиях, что и сейчас, — не сможет подписать контракт с другим клубом или потребовать рассмотрения дела в арбитраже.