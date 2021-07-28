«Теперь он спокойно может нацелиться на рекорд Гретцки»: Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на пять лет

Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Новое соглашение рассчитано на пять лет, а ежегодная зарплата составит $9,5 млн. Руководство клуба отметило значимость российского нападающего для команды. По словам владельца «Кэпиталз» Теда Леонсиса, своей игрой Овечкин вдохновляет как болельщиков, так и молодых спортсменов. В России форварда также поздравили с продолжением карьеры в НХЛ и выразили уверенность в том, что ему по силам покорить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб.

История с подписанием контракта нападающего Александра Овечкина с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» подошла к концу. Россиянин заключил новое пятилетнее соглашение на общую сумму $47,5 млн. Таким образом, в среднем в год он будет получать $9,5 млн.

Журналист Пьер Лебрюн сообщил подробности сделки. По его информации, в первые три сезона форвард будет получать зарплату в размере $1 млн, а также бонусы — $4, $9 и $11,5 млн. В последующие два года зарплата возрастёт до $5 млн, а бонусы составят $6 и $4 млн соответственно.

Заключение нового контракта с нападающим оценил генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

«Алекс — лицо нашего клуба, он предан организации и городу. Он олицетворяет всё, что имеет отношение к нашей франшизе. Мы безумно рады, что он будет играть в форме «Кэпиталз» ещё пять лет», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Овечкин присоединился к «Вашингтону» в 2005 году и в своём первом же матче в регулярном чемпионате НХЛ оформил дубль. В 2010 году россиянин стал капитаном столичной команды, а в 2018 привёл её к первому в истории Кубку Стэнли.

Ещё более впечатляющего успеха россиянин добился с точки зрения личной статистики. В настоящий момент он находится на шестом месте в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На его счету 730 заброшенных шайб, что на 164 меньше, чем у рекордсмена Уэйна Гретцки. Многие эксперты считают, что хоккеисту по силам покорить это достижение, на что теперь у него будет ещё пять сезонов. При этом он уже является самым результативным представителем России в североамериканской лиге, в общей сложности набрав 1320 очков. Кроме того, форвард становился девятикратным обладателем титула лучшего снайпера регулярного чемпионата.

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Именно поэтому Овечкин для «Вашингтона» — не просто капитан, а настоящий кумир, принёсший команде самые значимые достижения последних лет. Его вклад оценил и владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис.

«Алекс — это спортсмен мирового класса, который не только помог команде достичь главной цели — выиграть Кубок Стэнли, но и заразил любовью к игре целое поколение болельщиков и молодых хоккеистов. Влияние, которое Овечкин оказывает на хоккей в округе Колумбия, распространяется далеко за пределы Capital One Arena. Без сомнения, его выступление на льду зажгло бесчисленное количество поклонников хоккея и вдохновило ещё больше молодых спортсменов самим начать играть», — заявил Леонсис.

При этом контракт с Овечкиным был заключён за сутки до открытия рынка свободных агентов. На протяжении длительного периода о дальнейшей карьере 36-летнего россиянина ходило множество домыслов — вплоть до возвращения в родное «Динамо».

Отсутствие конкретики заметно беспокоило болельщиков, не желавших, чтобы команда, и так находящаяся в не самом стабильном положении, лишилась своей главной звезды. Ещё в середине июля сообщалось, что о завершении переговоров пока говорить рано. Но затем стало известно, что «Вашингтон» неспроста тянул с контрактом. Благодаря этому Овечкин становился неограниченно свободным агентом, а клуб имел возможность защитить права на других хоккеистов на драфте расширения, назначенном на 21 июля.

Сам Овечкин давал туманные комментарии относительно своего будущего. С одной стороны, он не отрицал возможности возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), с другой — заявлял о желании завершить карьеру в «Кэпиталз» и всё же покорить рекорд Гретцки.

Но теперь договорённость достигнута, а капитан прокомментировал новость ёмкой фразой «Я возвращаюсь, Вашингтон!» и опубликовал свою фотографию с подписанным контрактом в окружении семьи.

Несмотря на то, что возвращение Овечкина в КХЛ пока откладывается, в России положительно отреагировали на заключение нового соглашения с «Вашингтоном». Так, одним из первых хоккеиста поздравил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Теперь он спокойно может нацелиться на рекорд Гретцки. Конечно, нужно сказать слова благодарности руководству «Вашингтон Кэпиталз» за то, что они в него верят до конца, дали возможность играть в родном клубе и добиваться немыслимых целей и задач вместе с командой. Всё хорошо, 40 лет — не предел. Самое главное для Александра — избежать травм, а мы будем ещё пять лет наслаждаться его игрой», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

С мнением о том, что форвард сможет успешно выступать ещё нескольких лет, согласился и Александр Кожевников. Он выразил надежду, что хоккеист завершит карьеру в России, хотя и предположил, что это всё же маловероятно.

«У Александра определённо есть цель покорить рекорд Гретцки. Если контракт на пять лет, то это вполне реально, времени достаточно. Если Овечкин будет продолжать в том же духе, то сможет это сделать. Желательно бы, чтобы по окончании контракта Александр вернулся играть в Россию, но это маловероятно, всё-таки 40 лет... А может, он ещё решит поиграть года два. Это было бы замечательно для популяризации хоккея, для нашей молодёжи, болельщиков», — добавил Кожевников.