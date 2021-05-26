Овечкин заявил, что был готов поехать на ЧМ по хоккею в случае необходимости

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что был готов приехать в расположение национальной сборной на чемпионат мира по хоккею в Риге.
Овечкин заявил, что был готов поехать на ЧМ по хоккею в случае необходимости
  • Reuters

«Я разговаривал с людьми из сборной и сказал, что если я буду нужен, то приеду. Но это был непростой год для моего тела», — цитирует Овечкина «Чемпионат».

По его словам, перед началом плей-офф НХЛ у него были микротравмы и одно серьёзное повреждение.

«Поэтому я сказал, что будет лучше, если они возьмут игрока, который готов на 100%», — добавил Овечкин.

Ранее защитник Никита Зайцев объяснил, почему не прибыл в расположение сборной России на чемпионат мира в Риге.

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