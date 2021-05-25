Хоккеист Зайцев: хотел поехать в сборную России на ЧМ, но «Оттава» не отпустила

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Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев объяснил, почему не прибыл в расположение сборной России на чемпионат мира в Риге.
Хоккеист Зайцев: хотел поехать в сборную России на ЧМ, но «Оттава» не отпустила
  • Reuters

«Меня не отпустила «Оттава». У меня была травма, надо было её до конца вылечить. Это решение команды. Я всегда хочу ездить в сборную, хотел и в этом году. Но решили, что так будет лучше. Лечусь, пока не могу тренироваться», — цитирует Зайцева «Спорт-Экспресс».

Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал новость о том, что «Вашингтон Кэпиталз» по медицинским причинам не отпустил вратаря Илью Самсонова в сборную России на чемпионат мира по хоккею 2021 года в Риге.

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