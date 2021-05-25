Пашков — о Самсонове: люди должны приезжать в сборную, а не находить отговорки

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал новость о том, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» по медицинским причинам не отпустил вратаря Илью Самсонова в сборную России на чемпионат мира по хоккею 2021 года в Риге.
Пашков — о Самсонове: люди должны приезжать в сборную, а не находить отговорки
  • Reuters

«Нужно оценивать состояние вратаря на сегодняшний день. Меня расстраивает, что Самсонов не едет по довольно туманным соображениям. Люди должны приезжать в сборную, а не находить отговорки», — цитирует Пашкова «Чемпионат».

По мнению бывшего хоккеиста, «Вашингтон» не заинтересован, чтобы Самсонов ехал на чемпионат мира.

«Удивляться здесь не приходится. Трудно сказать, станет ли это потерей для сборной России. Надо надеяться на свои силы и сделать всё хорошо, чтобы достойно выступить и без Самсонова», — сказал он.

Пашков отметил, что сборной России нужно определиться с вратарём на чемпионате.

«Есть новый тренер вратарей. Сожалею, что нет Рашида Давыдова. Он, безусловно, очень помог бы в этой ситуации. Не знаю, как команда будет выходить из этого положения. Вся ответственность лежит на Брагине», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Самсонов не сыграет за сборную России на ЧМ-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить