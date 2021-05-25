Пашков — о Самсонове: люди должны приезжать в сборную, а не находить отговорки

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал новость о том, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» по медицинским причинам не отпустил вратаря Илью Самсонова в сборную России на чемпионат мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Нужно оценивать состояние вратаря на сегодняшний день. Меня расстраивает, что Самсонов не едет по довольно туманным соображениям. Люди должны приезжать в сборную, а не находить отговорки», — цитирует Пашкова «Чемпионат».

По мнению бывшего хоккеиста, «Вашингтон» не заинтересован, чтобы Самсонов ехал на чемпионат мира.

«Удивляться здесь не приходится. Трудно сказать, станет ли это потерей для сборной России. Надо надеяться на свои силы и сделать всё хорошо, чтобы достойно выступить и без Самсонова», — сказал он.

Пашков отметил, что сборной России нужно определиться с вратарём на чемпионате.

«Есть новый тренер вратарей. Сожалею, что нет Рашида Давыдова. Он, безусловно, очень помог бы в этой ситуации. Не знаю, как команда будет выходить из этого положения. Вся ответственность лежит на Брагине», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Самсонов не сыграет за сборную России на ЧМ-2021.