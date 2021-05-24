Из-за большого количества травм: Овечкин не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею

Нападающий Александр Овечкин не примет участие в проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею, несмотря на то, что «Вашингтон» прекратил борьбу за Кубок Стэнли уже в первом раунде плей-офф. В Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что игрок не сможет помочь сборной из-за большого количества травм, полученных в нынешнем сезоне. В то же время ожидается, что в ближайшее время национальную команду усилят вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов из «Вашингтона», а также форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

«Вашингтон Кэпиталз» уступил в пятом матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» со счётом 1:3 и прекратил борьбу за чемпионство в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Победа в первой встрече стартового раунда стала единственной для одного из главных фаворитов турнира, после чего последовала последовала серия из четырёх поражений подряд.

Столичная команда выглядела менее собранной на фоне соперника, и помочь ей оказался не в состоянии даже многолетний лидер Александр Овечкин, хотя именно он стал одним из самых результативных игроков «Вашингтона» в нынешнем плей-офф. В общей сложности ему удалось забросить две шайбы и отдать две голевые передачи. Россиянин записал на свой счёт четыре очка, а также запомнился несколькими эффектными силовыми приёмами. Однако всё это не помогло подопечным Питера Лавиолетта, и они шестой раз за 16-летнюю карьеру форварда в клубе вылетели уже в первом круге Кубка Стэнли.

Прекращение борьбы за главный трофей НХЛ могло означать, что Овечкин вскоре присоединится к сборной России, в настоящий момент сражающейся на рижском льду за золото чемпионата мира. Ей предстоит сыграть ещё минимум пять матчей без учёта потенциального выхода в стадию плей-офф, поэтому, учитывая отсутствие в составе больших звёзд, приезд капитана «Вашингтона» мог бы стать хорошим подспорьем.

Однако Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что Овечкин не сможет помочь команде на чемпионате мира «из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ».

Будучи игроком НХЛ, Овечкин вызывался в национальную команду 11 раз — чаще, чем другие российские представители лиги. При этом начиная с 2004 года он лишь трижды был вынужден отказаться от участия в чемпионате мира.

В 2009 году нападающему пришлось пропустить турнир из-за выступления в плей-офф Кубка Стэнли, где «Кэпиталз» добрались до полуфинала, запомнившегося его ярким противостоянием с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В 2017-м году присоединиться к сборной ему помешала травма нижней части тела. А уже в следующем сезоне Овечкин помог своей команде завоевать Кубок Стэнли.

Однако и на этот раз не стоит сетовать на его отсутствие, даже если такое решение принял сам хоккеист, неоднократно заявлявший, что готов помочь команде по первому вызову. Из-за пандемии коронавируса сезон НХЛ постоянно прерывался и завершился лишь в сентябре, а у команд оставалось совсем мало времени на отдых и подготовку к следующему регулярному чемпионату, стартовавшему в январе 2021 года.

Непросто пришлось и лично капитану «Вашингтона». В начале сезона он был вынужден пропустить четыре матча из-за нарушения протокола безопасности. А весной его начали преследовать проблемы со здоровьем. В конце апреля Овечкин получил повреждение бедра и впервые с 2015 года не смог выйти на матч НХЛ из-за травмы.

Долгожданное возвращение состоялось только в начале мая. Но получилось оно крайне смазанным: Овечкин провёл на льду всего 39 секунд, а затем ушёл в раздевалку. После этого ему вновь потребовалось время на восстановление, что привело к своеобразному антирекорду: впервые в карьере форвард пропустил 11 матчей и не смог преодолеть планку в 30 заброшенных шайб в регулярном чемпионате.

В то же время россиянин всё ещё рассчитывает войти в историю, опередив лучшего бомбардира НХЛ Уэйна Гретцки. До рекорда ему не хватает 165 голов. Учитывая возраст, с каждым сезоном шансов переписать его становится всё меньше, а значит, в начавшийся раньше отпуск стоит поберечь здоровье и использовать время для полного восстановления от травм.

Ещё одним аргументом в пользу того, что Овечкину нецелесообразно приезжать в стан сборной России, является строгий протокол безопасности, действующий на чемпионате мира. В соответствии с ним прибывший в Ригу после 16 мая хоккеист должен пройти трёхдневный карантин, в течение которого он трижды сдаёт анализ на коронавирус. После этого он сможет приступить к тренировкам, однако всё ещё не имеет право участвовать в матчах. Его он получит на седьмой день и только в том случае, если шесть тестов покажут отрицательный результат. Именно поэтому игрок «Вашингтона» в лучшем случае сможет помочь команде лишь в последних встречах группового этапа.

Кроме того, сборная России всё же не останется без подкрепления из НХЛ. Одноклубники Овечкина Дмитрий Орлов и Илья Самсонов уже получили приглашение от тренерского штаба, и в настоящий момент ФХР согласовывает детали их перелёта в Латвию. Что касается атакующей линии, то согласие приехать также дал форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

По мнению олимпийского чемпиона 1988 года Валерия Каменского, Овечкина не стоит винить в пропуске чемпионата мира, так как за свою карьеру он неоднократно доказывал приверженность национальной команде.

«Это его желание. Овечкин всегда с удовольствием приезжал на чемпионат мира и играл за сборную. Он как взрослый игрок точно знает свое физическое состояние и сможет ли он помочь сборной. Нужно ли ему завершать карьеру в сборной? Так не стоит рассуждать. Александр — хоккеист, который любит свою страну. Если у него есть силы и желание, то только ему решать о своих выступлениях за сборную», — цитирует Каменкого «Спорт-Экспресс».