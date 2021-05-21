Голы в меньшинстве и большинстве, бросок после паузы и «выстрел» в девятку: как Россия обыграла Чехию на старте ЧМ-2021

Сборная России обыграла Чехию в стартовом матче чемпионата мира по хоккею в Латвии со счётом 4:3. В начале встречи Антон Бурдасов открыл счёт и реализовал первое же большинство. В конце второго периода Артём Швец-Роговой отличился уже в меньшинстве и вновь вывел отечественную команду вперёд, однако чехи снова быстро восстановили равновесие. В заключительном периоде Александр Барабанов отметился красивым броском после грамотной игры на паузе, на это оппоненты ответили шайбой Доминика Кубалика. Победу подопечным Валерия Брагина за 19 секунд до финальной сирены принёс Михаил Григоренко, отправивший снаряд в дальнюю девятку.

В ожидании мести

В первом же матче чемпионата мира по хоккею в Латвии сборная России получила одного из самых сложных соперников по групповому этапу — Чехию. Во-первых, подопечные Филипа Пешана мощно провели последний этап Еврохоккейтура, одержав три победы в трёх встречах. Во-вторых, привезли в Ригу достаточно сильный состав, в который вошли такие заметные исполнители, как Шимон Грубец, Филип Гронек, Томаш Зогорна, Ян Коварж, Филип Задина и Филип Хитил. Мало того, незадолго до первенства планеты к ним присоединились выступающие в НХЛ Доминик Кубалик и Якуб Врана.

Ростер отечественного коллектива по сравнению с Чешскими играми тоже заметно обновился. Например, в него вошли сразу семь человек из Национальной хоккейной лиги: Артём Зуб («Оттава Сенаторз»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Никита Задоров («Чикаго Блэкхоукс»), Владислав Гавриков, Михаил Григоренко (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Никита Нестеров («Калгари Флэймз») и Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»).

С их помощью подопечные Валерия Брагина, который, к слову, дебютировал в качестве тренера на взрослом ЧМ, намеревались взять у Чехии реванш за разгромное поражение недельной давности — 0:4. При этом в рамках последнего чемпионата мира в 2019-м Россия дважды обыграла соперника: сначала в рамках группового этапа — 3:0, а затем в матче за третье место — 3:2 по буллитам.

На стартовую игру тренерский штаб отечественной команды определил следующий состав. В первое звено вошли Зуб, Задоров, Барабанов и два нападающих ЦСКА: Максим Шалунов и Константин Окулов. Во второе — Гавриков, Проворов, Григоренко, Антон Слепышев и Павел Карнаухов. В третье — Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Эмиль Галимов, Иван Морозов и Антон Бурдасов. А в четвёртое — Григорий Дронов, Евгений Тимкин, Артём Швец-Роговой, Владислав Каменев и Дмитрий Воронков. Наконец, место на последнем рубеже достаточно ожидаемо занял Александр Самонов.

Удачное начало

Несмотря на все опасения, матч начался для сборной России более чем успешно. Первая же контратака отечественной команды едва не завершилась голом. Галимов, получив передачу от партнёра, умудрился прорваться между двумя защитниками соперника и выскочил один на один с вратарём. К сожалению, переиграть Грубеца ему не удалось, зато судья на две минуты удалил Гронека, который цеплял россиянина.

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И первое же большинство подопечным Брагина удалось реализовать. 29-летний дебютант чемпионатов мира Бурдасов из левого круга вбрасывания отправил снаряд точно в ближнюю девятку.

Чехи оказались в максимально непростом положении, ведь эта команда славится своей любовью к игре «вторым номером» и, если забивает первой, своего, как правило, не упускает. Однако теперь коллектив Пешана сам оказался в положении отыгрывающегося, а россияне спокойно оборонялись и проводили достаточно неприятные острые контратаки. При этом нападающие отечественной команды при каждом удобном случае пытались высоко прессинговать несыгранных защитников оппонента, вынуждая их совершать ошибки.

Увы, без помарок не обходились и наши хоккеисты. На десятой минуте Гавриков на чужой синей линии далеко отпустил от себя шайбу и позволил чехам убежать в контратаку. Михаэль Шпачек и Якуб Флек вдвоём остались против одного Проворова, и последний всё же переиграл Самонова. При этом Александр, казалось, уже спас команду, но снаряд каким-то образом всё же проскользнул под его амуницией в сетку. К сожалению, первый же момент соперника закончился голом, что вновь поставило ребром вратарский вопрос в сборной России. Самонов вполне мог выручить партнёров, но не справился с угрозой.

В оставшееся до перерыва время скорее россияне могли вновь выйти вперёд. Так, после мощного броска Зуба соперника спасала перекладина. Чуть позже Грубец не без труда справился с щелчком Григоренко от левого борта. Но в целом команды не стремились раньше времени взвинчивать обороты.

Обидный гол Враны

Второй период сборная России провела с ещё большим преимуществом. Маститые чехи окончательно прижались к собственным воротам, а отечественная команда проводила одну позиционную атаку за другой. Вдобавок соперник вновь остался в меньшинстве. На этот раз две минуты получил Давид Скленичка. Реализовать большинство не удалось, хотя отличный момент для того, чтобы оформить дубль, упустил Бурдасов, с чьим «выстрелом» из правого круга вбрасывания с огромным трудом справился Грубец.

Оппонент же до поры не только не создавал моментов у ворот Самонова, но и практически не появлялся в чужой зоне. Запомнился разве что неприятный контрвыпад в середине матча, когда подключившийся к атаке Либор Шулак слева оказался в убойной позиции, но бросок у него не получился.

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А на 35-й минуте сборную России подвёл Григоренко, который вдали от собственных ворот зачем-то нарушил правила на оппоненте. Но подопечные Брагина в итоге не только успешно отоборонялись, но и умудрились забить в меньшинстве. Якуб Врана совершил грубую ошибку в середине площадки и фактически «подарил» шайбу Каменеву. Владиславу самому убежать на рандеву с Грубецом не удалось, зато он выполнил идеальную передачу направо Швец-Роговому, который спокойно переиграл голкипера.

На эмоциях отечественная команда побежала добивать соперника, но, как и в первом периоде, очень быстро пропустила ответную необязательную шайбу. И вновь чехи провели идеальную контратаку, а россияне провалились в обороне. Врана после изумительной разрезающей передачи Доминика Кубалика убежал на рандеву с Самоновым и исправил свою помарку. Вратарь СКА совершить сейв вновь не сумел.

В довершение всех бед в самом начале периода травму получил Окулов. Константин попал под силовой приём защитника и неудачно приземлился на лёд, вероятно повредив плечо.

Невероятная развязка в концовке

А вот заключительную 20-минутку отечественные хоккеисты, напротив, начали не слишком удачно. Сначала Иржи Смейкал лишь чудом не замкнул передачу партнёра на дальней штанге. Затем Самонов не без труда справился с броском от левого борта. Но если в предыдущем периоде сборная России долго не могла забить, то теперь реализовала свой первый же момент. Александр Барабанов, получив шайбу в правом круге вбрасывания, на замахе убрал защитника и нанёс точный щелчок в дальний угол.

Теперь подопечным Брагина важно было быстро не пропустить, и с этой задачей они справились. Мало того, посильную помощь им оказывал соперник. Например, Ондржей Витасек нанёс удар по лицу Каменеву и получил за это две минуты. Реализовать численное преимущество не удалось, но время россияне потянули и создали ряд моментов у ворот Грубеца. А уже в равных составах Задоров мощным щелчком едва не сломал штангу.

Однако чем меньше времени оставалось до финальной сирены, тем сильнее становилось давление чехов. Со льда уже практически не уходило первое звено с Коваржем, Кубаликом и Враной в составе. В конце концов нервы сдали у Тимкина. Менее чем за четыре минуты он в середине площадки зачем-то зацепил соперника клюшкой и получил малый дисциплинарный штраф.

Коллектив Пешана на этот раз сборную за ошибку наказал. Сравнять счёт удалось нападающему «Чикаго Блэкхоукс» Кубалику. Защитник позволил ему нанести бросок, и снаряд рикошетом от конька Зуба оказался в сетке.

Казалось, овертайма командам не избежать, ведь в концовке третьего периода на действиях хоккеистов начала сказываться усталость. В такой ситуации идти вперёд и рисковать никто не собирался. Однако одна из последних атак сборной России чудом закончилась голом. Проворов выбросил шайбу из своей зоны по левому борту, и её подхватил Григоренко, который каким-то образом оказался в полном одиночестве. Нападающий спокойно сблизился с Грубецом и отправил снаряд точно в дальнюю девятку.