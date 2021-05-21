Михайлов пожелал сборной России хорошего старта на ЧМ-2021

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от старта сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Михайлов пожелал сборной России хорошего старта на ЧМ-2021
  • © Пресс-служба Федерации хоккея России.

«Во-первых, надо пожелать команде хорошего старта чемпионата мира, чтобы ребята хорошо и надёжно играли в защите, а в атаке — ещё лучше. Не стоит сейчас вспоминать, что было на Евротуре», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Олимпийский чемпион выразил надежду, что все хоккеисты национальной команды будут выходить на лёд и смогут сыграть на своём уровне.

«Сейчас неуместно обсуждать сильные и слабые стороны сборной России. Желаю нашим ребятам хорошо сыграть. Нужно болеть за команду и верить, чтобы ребята знали, что за них болеет вся страна», — сказал он.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Первый матч на турнире сборная России проведёт 21 мая с национальной командой Чехии. Начало встречи в 16:15 мск.

Помимо Чехии, на групповом этапе Россия также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Ранее сообщалось, что сборная России дозаявила на ЧМ-2021 пятерых хоккеистов.

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