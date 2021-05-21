Сборная России дозаявила на ЧМ-2021 пятерых хоккеистов

Сборная России дополнила заявку на чемпионат мира по хоккею 2021 года пятью игроками.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF), в состав сборной России включены защитник Григорий Дронов («Металлург»), а также нападающие Эмиль Галимов, Иван Морозов, Евгений Тимкин (СКА) и Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

Таким образом, в состав национальной команды включены 22 игрока.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Первый матч на турнире сборная России проведёт 21 мая с национальной командой Чехии. Начало встречи — в 16:15 мск.

Помимо Чехии, на групповом этапе Россия также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

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