Президент IIHF рассказал о дружбе с Путиным

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель поделился воспоминаниями о знакомстве с президентом России Владимиром Путиным.

«Впервые мы встретились в декабре 1999-го на Кубке Балтики перед предстоящим в следующем году чемпионатом мира в Санкт-Петербурге. Когда мы впервые встретились, между нами будто что-то щёлкнуло. Я сказал ему: «Если вы станете президентом в марте 2000 года, я буду очень рад пригласить вас на открытие чемпионата мира», — цитирует Фазеля Inoprosport со ссылкой на Eisbrecher.

Президент IIHF отметил, что ценит Путина как личность.

«Это не тот человек, которого мы себе представляем. Он гнёт свою линию. Он говорит то, что делает. И он делает то, что говорит», — сказал он.

Фазель считает, что Путин вернул России национальную гордость, порядок и дисциплину.

«Это потрясающее достижение», — отметил президент IIHF.

Фазель возглавляет IIHF с 1994 года.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с главой IIHF Фазелем.