Президент IIHF рассказал о дружбе с Путиным

Короткая ссылка
Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель поделился воспоминаниями о знакомстве с президентом России Владимиром Путиным.
Президент IIHF рассказал о дружбе с Путиным
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Впервые мы встретились в декабре 1999-го на Кубке Балтики перед предстоящим в следующем году чемпионатом мира в Санкт-Петербурге. Когда мы впервые встретились, между нами будто что-то щёлкнуло. Я сказал ему: «Если вы станете президентом в марте 2000 года, я буду очень рад пригласить вас на открытие чемпионата мира», — цитирует Фазеля Inoprosport со ссылкой на Eisbrecher.

Президент IIHF отметил, что ценит Путина как личность.

«Это не тот человек, которого мы себе представляем. Он гнёт свою линию. Он говорит то, что делает. И он делает то, что говорит», — сказал он.

Фазель считает, что Путин вернул России национальную гордость, порядок и дисциплину.

«Это потрясающее достижение», — отметил президент IIHF.

Фазель возглавляет IIHF с 1994 года.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с главой IIHF Фазелем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить