Путин встретился с главой IIHF Фазелем

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Президент России Владимир Путин проводит в Сочи встречу с главой Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем.
Путин встретился с главой IIHF Фазелем
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Беседа проходит в президентской резиденции Бочаров Ручей.

В настоящий момент в Сочи проходит финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. В рамках данного мероприятия 10 мая состоится традиционный гала-матч с участием легенд российского хоккея.

71-летний Фазель возглавляет IIHF с 1994 года. В сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге на конгрессе IIHF пройдут выборы нового главы организации. Ожидается, что Фазель сложит с себя полномочия.

Ранее IIHF разрешила использовать музыку Чайковского вместо гимна России на ЧМ по хоккею.

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