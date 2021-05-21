Стартовое испытание: Россия играет с Чехией в первом матче ЧМ-2021 по хоккею

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Артём Андриянов
Сборная России играет с Чехией в первом матче чемпионата мира по хоккею в Латвии. На прошлой неделе отечественная команда крупно уступила сопернику в рамках Евротура и теперь попытается взять реванш. Последняя же встреча оппонентов в рамках первенств планеты состоялась два года назад в Братиславе. Тогда россияне взяли верх в игре за бронзовые награды турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Стартовое испытание: Россия играет с Чехией в первом матче ЧМ-2021 по хоккею
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko
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  • 21 мая 2021

    Зуб попытался отыграться с Барабановым в районе синей линии, но партнёру не удалось до тянуться до шайбы из-за чего произошёл перехват. Немного хаотичная игра началась в эти минуты — не сказать, что у кого-то есть преимущество на данный момент. (16')

  • Обменялись опасными атаками команды. Сперва Каменев простреливал на дальнюю штангу чешских ворот, но Воронков немного не успел замкнуть. А чехи ответили кистевым броском Коваржа после индивидуального прорыва — выше перекладины! (14')

  • Имели шанс россияне снова выйти вперёд практически сразу! Шайба угодила в перекладину после броска Зуба и улетела в сторону! Затем удалось запереть соперника в его зоне и всё завершилось броском Григоренко со средней дистанции, но он попал в соперника. (12')

  • ГОЛ! Флек сравнивает счёт! Казалось, что россияне контролировали ход игры, но удалось чехам выбежать в контратаку, которую удалось довести до броска с близкого расстояния. В итоге шайба прошла насквозь Самонова, не смог выручить отечественный голкипер. Очень жаль, до этого Илья уверенно справлялся. (10')

  • Активный прессинг в зоне соперника мы сейчас наблюдаем со стороны команды Брагина. Чехи будто даже не знают, что делать для перехода на чужую половину площадки. При этом стоит завладеть шайбой россиянам и удаётся достаточно долго её контролировать вблизи ворот Чехии, только до удара довести не удаётся. (8')

  • Для Антона Бурдасова этот чемпионат мира, как и для многих хоккеистов российской команды является дебютным. Вообще, минувший сезон 30-летний игрок СКА достаточно ударно провёл, набрав 37 очков в регулярном чемпионате (23 гол + 14 передач). Данный же турнир для него — шанс доказать свои бомбардирские навыки уже на уровне сборных. (6')

  • ГОЛ! А вот и первая шайба сборной России на турнире! Смогли сразу реализовать большинство игроки национальной команды. Бурдасов получил передачу в зоне соперника и нанёс отличный и неотразимый бросок по воротам Грубеца! (5')

  • Первое удаление в этом матче и оно случилось в составе чехов. Галимов выкатился на ворота после паса на ход, но Гронек нарушил правила. Две минуты большинства получает команда Брагина.(3')

  • Примечательно, что для голкипера сборной России Самонова это дебют на чемпионатах мира. За стартовые минуты Илья уже пару раз вступил, что важно для уверенности 25-летнего вратаря. (2')

  • Стартовое вбрасывание. Матч между сборными России и Чехии начался. (1')

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