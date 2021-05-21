Стартовое испытание: Россия играет с Чехией в первом матче ЧМ-2021 по хоккею

Сборная России играет с Чехией в первом матче чемпионата мира по хоккею в Латвии. На прошлой неделе отечественная команда крупно уступила сопернику в рамках Евротура и теперь попытается взять реванш. Последняя же встреча оппонентов в рамках первенств планеты состоялась два года назад в Братиславе. Тогда россияне взяли верх в игре за бронзовые награды турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

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