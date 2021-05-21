Стартовое испытание: Россия играет с Чехией в первом матче ЧМ-2021 по хоккею
- © REUTERS/Vasily Fedosenko
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21 мая 2021
Зуб попытался отыграться с Барабановым в районе синей линии, но партнёру не удалось до тянуться до шайбы из-за чего произошёл перехват. Немного хаотичная игра началась в эти минуты — не сказать, что у кого-то есть преимущество на данный момент. (16')
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Обменялись опасными атаками команды. Сперва Каменев простреливал на дальнюю штангу чешских ворот, но Воронков немного не успел замкнуть. А чехи ответили кистевым броском Коваржа после индивидуального прорыва — выше перекладины! (14')
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Имели шанс россияне снова выйти вперёд практически сразу! Шайба угодила в перекладину после броска Зуба и улетела в сторону! Затем удалось запереть соперника в его зоне и всё завершилось броском Григоренко со средней дистанции, но он попал в соперника. (12')
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ГОЛ! Флек сравнивает счёт! Казалось, что россияне контролировали ход игры, но удалось чехам выбежать в контратаку, которую удалось довести до броска с близкого расстояния. В итоге шайба прошла насквозь Самонова, не смог выручить отечественный голкипер. Очень жаль, до этого Илья уверенно справлялся. (10')
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Активный прессинг в зоне соперника мы сейчас наблюдаем со стороны команды Брагина. Чехи будто даже не знают, что делать для перехода на чужую половину площадки. При этом стоит завладеть шайбой россиянам и удаётся достаточно долго её контролировать вблизи ворот Чехии, только до удара довести не удаётся. (8')
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Для Антона Бурдасова этот чемпионат мира, как и для многих хоккеистов российской команды является дебютным. Вообще, минувший сезон 30-летний игрок СКА достаточно ударно провёл, набрав 37 очков в регулярном чемпионате (23 гол + 14 передач). Данный же турнир для него — шанс доказать свои бомбардирские навыки уже на уровне сборных. (6')
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ГОЛ! А вот и первая шайба сборной России на турнире! Смогли сразу реализовать большинство игроки национальной команды. Бурдасов получил передачу в зоне соперника и нанёс отличный и неотразимый бросок по воротам Грубеца! (5')
101 "Как Антон делает это" 👇🏼 pic.twitter.com/vVZP34m2c8— Хоккей России (@russiahockey) May 21, 2021
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Первое удаление в этом матче и оно случилось в составе чехов. Галимов выкатился на ворота после паса на ход, но Гронек нарушил правила. Две минуты большинства получает команда Брагина.(3')
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Примечательно, что для голкипера сборной России Самонова это дебют на чемпионатах мира. За стартовые минуты Илья уже пару раз вступил, что важно для уверенности 25-летнего вратаря. (2')
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Стартовое вбрасывание. Матч между сборными России и Чехии начался. (1')