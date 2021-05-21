Яшин — о ЧМ-2021: Россия всегда является одним из фаворитов

Бывший российский нападающий Алексей Яшин поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Россия всегда является одним из фаворитов, независимо от того, кто приезжает. Как сложится для нас этот чемпионат мира, сказать сложно. Непонятно, чего ожидать, какие будут составы», — цитирует Яшина «Спорт-Экспресс».

Бывший нападающий пожелал удачи сборной России и отметил, что фанаты в любом случае будут болеть за национальную команду.

«Пусть они заберут наконец золотые медали!» — сказал он.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Первый матч на турнире сборная России проведёт 21 мая с национальной командой Чехии. Начало встречи — в 16:15 мск.

Помимо Чехии, на групповом этапе Россия также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Ранее сообщалось, что сборная России дозаявила на ЧМ-2021 пятерых хоккеистов.