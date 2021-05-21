Яшин — о ЧМ-2021: Россия всегда является одним из фаворитов
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«Россия всегда является одним из фаворитов, независимо от того, кто приезжает. Как сложится для нас этот чемпионат мира, сказать сложно. Непонятно, чего ожидать, какие будут составы», — цитирует Яшина «Спорт-Экспресс».
Бывший нападающий пожелал удачи сборной России и отметил, что фанаты в любом случае будут болеть за национальную команду.
«Пусть они заберут наконец золотые медали!» — сказал он.
Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.
Первый матч на турнире сборная России проведёт 21 мая с национальной командой Чехии. Начало встречи — в 16:15 мск.
Помимо Чехии, на групповом этапе Россия также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).
Ранее сообщалось, что сборная России дозаявила на ЧМ-2021 пятерых хоккеистов.