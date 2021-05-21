Николишин: пора перестать надеяться на звёзд из-за океана, которые приедут и спасут Россию

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Известный тренер Андрей Николишин высказался об отсутствии в составе сборной России на чемпионат мира по хоккею звёзд НХЛ.
Николишин: пора перестать надеяться на звёзд из-за океана, которые приедут и спасут Россию
  • Reuters

«Отечественным болельщикам давно пора перестать надеяться на звёзд из-за океана, которые приедут и спасут Россию. Никто в одиночку турнир не вытащит, поскольку хоккей — командный вид спорта. К формированию состава стоит подходить более конструктивно. В качестве примера возьмём последний чемпионат мира в 2019-м, который выиграли финны. В заявке суоми было не так много энхаэловцев, что не помешало им одержать итоговую победу, а в полуфинале выбить Россию», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее тренер объяснил причины деградации чемпионата мира по хоккею.

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