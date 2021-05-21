Кожевников назвал сборную России по хоккею фаворитом ЧМ-2021

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, может ли отразиться на уровне сборной России отсутствие российских игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кожевников назвал сборную России по хоккею фаворитом ЧМ-2021
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Сомневаюсь. Уже приезжали игроки, которые чудеса в НХЛ творили, — и какие мы места занимали? Не самые высокие, да и золото ни разу не выиграли», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, болельщикам не стоит смотреть на результаты Чешских игр, потому что игроки сборной России были под нагрузками.

«Сейчас команда будет бороться, стараться взламывать оборону, а не просто красиво забивать. Сборная у нас хорошая, посмотрим, что выйдет в итоге», — отметил он.

Кожевников считает, что сборная России является фаворитом турнира.

«Россия — всегда фаворит. Против нас настраиваются как против красной тряпки. Всё должно быть хорошо!» — сказал он.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Первый матч на турнире сборная России проведёт 21 мая с национальной командой Чехии. Начало встречи — в 16:15 мск.

Помимо Чехии, на групповом этапе Россия также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Ранее сообщалось, что сборная России дозаявила на ЧМ-2021 пятерых хоккеистов.

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