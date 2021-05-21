Кожевников назвал сборную России по хоккею фаворитом ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, может ли отразиться на уровне сборной России отсутствие российских игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Сомневаюсь. Уже приезжали игроки, которые чудеса в НХЛ творили, — и какие мы места занимали? Не самые высокие, да и золото ни разу не выиграли», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, болельщикам не стоит смотреть на результаты Чешских игр, потому что игроки сборной России были под нагрузками.

«Сейчас команда будет бороться, стараться взламывать оборону, а не просто красиво забивать. Сборная у нас хорошая, посмотрим, что выйдет в итоге», — отметил он.

Кожевников считает, что сборная России является фаворитом турнира.

«Россия — всегда фаворит. Против нас настраиваются как против красной тряпки. Всё должно быть хорошо!» — сказал он.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Первый матч на турнире сборная России проведёт 21 мая с национальной командой Чехии. Начало встречи — в 16:15 мск.

Помимо Чехии, на групповом этапе Россия также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Ранее сообщалось, что сборная России дозаявила на ЧМ-2021 пятерых хоккеистов.