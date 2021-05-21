Глава Федерации хоккея Латвии заявил о допуске зрителей на матчи ЧМ

Президент Федерации хоккея Латвии (ФХЛ) Айгарс Калвитис оценил вероятность того, что зрители смогут присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Всё будет зависеть от дальнейших действий правительства. Но я возлагаю большие надежды на то, что начиная с четверга можно будет пускать зрителей на арены», — цитирует Калвитиса ТАСС со ссылкой на Латвийское радио.

По словам президент ФХЛ, первыми воспользоваться возможностью присутствовать на встречах чемпионата мира смогут местные зрители.

«Вряд ли зарубежные зрители в течение одного дня смогут прибыть в Латвию», — сказал он.

Калвитис считает, присутствие зрителей из-за рубежа можно ожилать на играх полуфинала и финала чемпионата .

««Арена-Рига» сможет вместить 2 600 зрителей, а Олимпийский спортивный центр — 1 050», — добавил он.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Первый матч на турнире сборная России проведёт 21 мая с национальной командой Чехии. Начало встречи — в 16:15 мск.

Помимо Чехии, на групповом этапе Россия также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Ранее сообщалось, что сборная России дозаявила на ЧМ-2021 пятерых хоккеистов.