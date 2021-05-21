Глава Федерации хоккея Латвии заявил о допуске зрителей на матчи ЧМ

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Президент Федерации хоккея Латвии (ФХЛ) Айгарс Калвитис оценил вероятность того, что зрители смогут присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Глава Федерации хоккея Латвии заявил о допуске зрителей на матчи ЧМ
  • РИА Новости

«Всё будет зависеть от дальнейших действий правительства. Но я возлагаю большие надежды на то, что начиная с четверга можно будет пускать зрителей на арены», — цитирует Калвитиса ТАСС со ссылкой на Латвийское радио.

По словам президент ФХЛ, первыми воспользоваться возможностью присутствовать на встречах чемпионата мира смогут местные зрители.

«Вряд ли зарубежные зрители в течение одного дня смогут прибыть в Латвию», — сказал он.

Калвитис считает, присутствие зрителей из-за рубежа можно ожилать на играх полуфинала и финала чемпионата .

««Арена-Рига» сможет вместить 2 600 зрителей, а Олимпийский спортивный центр — 1 050», — добавил он.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Первый матч на турнире сборная России проведёт 21 мая с национальной командой Чехии. Начало встречи — в 16:15 мск.

Помимо Чехии, на групповом этапе Россия также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Ранее сообщалось, что сборная России дозаявила на ЧМ-2021 пятерых хоккеистов.

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