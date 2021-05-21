Опубликован состав сборной России по хоккею на стартовый матч ЧМ-2021

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Стал известен состав сборной России по хоккею на стартовый матч чемпионата мира — 2021 с командой Чехии.
Опубликован состав сборной России по хоккею на стартовый матч ЧМ-2021
  • © РИА Новости / Александр Вильф

На первый матч группового этапа чемпионата мира сборная России выйдет в следующих сочетаниях.

Матч пройдёт в Олимпийском спортивном центре в Риге и начнётся в 16:15 мск.

Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня.

Ранее Михайлов пожелал сборной России хорошего старта на ЧМ-2021.

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