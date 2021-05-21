Опубликован состав сборной России по хоккею на стартовый матч ЧМ-2021
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На первый матч группового этапа чемпионата мира сборная России выйдет в следующих сочетаниях.
📝 Изучаем состав на стартовый матч на чемпионате мира!— Хоккей России (@russiahockey) May 21, 2021
Вратари: Самонов, Бочаров
Игра начнётся в 16:15 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb, повтор в 23:20 — на Матч ТВ#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/Eux64HGOxh
Матч пройдёт в Олимпийском спортивном центре в Риге и начнётся в 16:15 мск.
Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня.
Ранее Михайлов пожелал сборной России хорошего старта на ЧМ-2021.