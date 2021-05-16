Без обладателя Кубка Гагарина и с семью легионерами НХЛ: обнародован состав сборной России по хоккею на ЧМ в Латвии

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил предварительный состав на чемпионат мира 2021 года. В него были включены 26 хоккеистов, в том числе семь представителей клубов НХЛ. При этом по окончании заключительного этапа Еврохоккейтура из списка были вычеркнуты капитан национальной команды на Чешских играх Егор Яковлев и действующий обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Денис Зернов. Кто попал в состав сборной России на первенство планеты в Латвии — в материале RT.

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин назвал предварительный состав на чемпионат мира по хоккею 2021 года. В список вошли 26 хоккеистов: два голкипера, девять защитников и 15 нападающих. Таким образом, в заявке отечественной команды остались два свободных места. Как сказал наставник по окончании матча заключительного этапа Еврохоккейтура с Чехией, они предназначены для вратаря и форварда. При этом он не исключил, что занять их могут легионеры из Национальной хоккейной лиги.

С учётом позднего старта плей-офф НХЛ и обилия «отказников», костяк сборной России на первенстве планеты в Латвии составят игроки КХЛ. Традиционно наибольшее представительство получили СКА и ЦСКА. Санктпетербуржцы делегировали девять спортсменов, а москвичи — пять. Третье место по числу приглашённых занял ярославский «Локомотив» с защитниками Рушаном Рафиковым и Алексеем Марченко.

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Кроме того, ещё трое хоккеистов отправятся в Ригу вместе со сборной и будут заниматься по индивидуальной программе, находясь в «пузыре». Речь идёт о вратаре Иване Бочарове, а также нападающих Василии Подколзине и Илье Сафонове. Кроме того, в столице Латвии будут тренироваться форвард Кирилл Марченко и защитник Кирилл Кирсанов. Судя по всему, двое из них и попадут в окончательный состав сборной, если не прибудет помощь из НХЛ.

Что касается включённых в заявку легионеров, то в общем счёте их оказалось семеро. Наибольшее усиление получила оборонительная линия, которую пополнили сразу пятеро исполнителей. Помимо заблаговременно подтвердившего свой приезд Владислава Гаврикова, в Латвии выступят Артём Зуб, Никита Нестеров, Никита Задоров и Иван Проворов. В нынешнем сезоне хоккеист «Филадельфии» набрал 26 (7 + 19) очков и занял второе место по результативности среди россиян, уступив только Михаилу Сергачёву из «Тампа-Бэй». Помимо прочего, он третий год подряд был удостоен трофея Барри Эшби как лучший защитник «Флайерз».

С учётом последних результатов оборона сборной России явно нуждалась в усилении. В трёх матчах Чешских игр подопечные Брагина пропустили 12 шайб — худший показатель среди всех участников турнира. Помимо прочего, защитники не только не всегда уверенно действовали у собственных ворот, но и часто зарабатывали удаления — 18 штрафных минут суммарно.

⚡️По итогам трехнедельного тренировочного цикла штаб сборной России назвал игроков, которые отправятся в Ригу для участия в чемпионате мира.



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«Верю в Самонова, к сожалению, Бочаров и Федотов не оправдывают надежд. Защитники из НХЛ будут помогать вратарю, самое главное, чтобы нападение забивало. Всё-таки в двух играх с чехами и финнами одна шайба — это маловато. Конечно, все под нагрузкой, и чемпионат мира будет тяжёлым», — цитирует ТАСС главу Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.

Тем не менее если оборона получила более чем качественное усиление, то о нападении подобного сказать нельзя. Помимо Михаила Григоренко из «Коламбуса», вышедшего на лёд в ходе противостояния с Чехией, в Латвии команду пополнит Александр Барабанов. В нынешнем сезоне экс-форвард СКА успел попробовать свои силы как в «Торонто», так и в «Сан-Хосе», но пока не особо преуспел. В 22 матчах он отметился всего восемью (3 + 5) баллами и занимает 20-е место по количеству очков в среднем за игру среди россиян (0,36). Примечательно, что строчкой выше расположился как раз коллега из «Блю Джекетс» (0,38).

С учётом приезда семи легионеров состав сборной России заметно расширился, в связи с чем тренерскому штабу пришлось отказаться от услуг ряда исполнителей. Но если отъезд Михаила Науменкова, Дмитрия Юдина, Даниила Пыленкова и Павла Красковского вряд ли стал сюрпризом, то решение отцепить от команды Егора Яковлева и Дениса Зернова могло вызвать удивление. Защитник магнитогорского «Металлурга» носил капитанскую повязку на Чешских играх и входил в первое звено защиты, а центрфорвард «Авангарда» считался одним из самых креативных представителей своего амплуа в нынешнем составе.

В отсутствие Яковлева обязанности капитана на себя возьмёт форвард ЦСКА Антон Слепышев. При этом у него будет сразу девять ассистентов, включая партнёров по ЦСКА в лице Константина Окулова и Максима Шалунова, а также форварда СКА Антона Бурдасова.

Стоит отметить, что тренерский штаб сборной России пошёл на риск, включив в состав на чемпионат мира Евгения Тимкина. Нападающий СКА хоть и не набрал ни одного очка по ходу Чешских игр, зато составил очень любопытную тройку с Владиславом Каменевым и Артёмом Швецом-Роговым. Возможно, именно поэтому Брагин не стал исключать его из состава, даже несмотря на потенциально тяжёлую травму.

«Сложно сказать по Тимкину, шайба попала в открытое место. Надеемся, ничего серьёзного там нет, но ушиб у него серьёзный», — признавался Брагин после матча с Чехией.

Помимо прочего, изменения претерпел и тренерский штаб сборной России. Из-за проблем со здоровьем тренер вратарей Рашит Давыдов не смог отправиться в Латвию вместе с командой, вследствие чего его должность временно занял иностранный специалист.

«Тренер вратарей Рашит Давыдов не сможет работать на чемпионате мира. В последние две недели у специалиста наблюдается повышенное давление. Медицинская служба национальной команды считает опасным рисковать его здоровьем. Давыдова заменит тренер вратарей Стефан Перссон, последние пять сезонов работавший в «Спартаке». Штаб сборной желает Рашиту Абдулхаковичу здоровья и возвращения к работе», — заявили в ФХР.