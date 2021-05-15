Стал известен предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Тренерский штаб сборной России огласил имена 25 хоккеистов, которые вошли в состав команды на чемпионат мира в Риге.

Как сообщает ТАСС, в заявку сборной России войдут следующие хоккеисты:

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Артём Зуб («Оттава», НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия», НХЛ), Владислав Гавриков («Коламбус», НХЛ), Никита Нестеров («Калгари», НХЛ), Григорий Дронов («Металлург»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»).

Форварды: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все четверо — ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все семеро — СКА), Сергей Толчинский («Авангард»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Михаил Григоренко («Коламбус», НХЛ), Александр Барабанов («Сан-Хосе», НХЛ).

В заявку на чемпионат мира можно включить 28 хоккеистов. Турнир пройдёт с 21 мая по 6 июня в Риге.

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