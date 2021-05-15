Стал известен предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Короткая ссылка
Тренерский штаб сборной России огласил имена 25 хоккеистов, которые вошли в состав команды на чемпионат мира в Риге.
Стал известен предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, в заявку сборной России войдут следующие хоккеисты:

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Артём Зуб («Оттава», НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия», НХЛ), Владислав Гавриков («Коламбус», НХЛ), Никита Нестеров («Калгари», НХЛ), Григорий Дронов («Металлург»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»).

Форварды: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все четверо — ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все семеро — СКА), Сергей Толчинский («Авангард»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Михаил Григоренко («Коламбус», НХЛ), Александр Барабанов («Сан-Хосе», НХЛ).

В заявку на чемпионат мира можно включить 28 хоккеистов. Турнир пройдёт с 21 мая по 6 июня в Риге.

Ранее Брагин рассказал, сколько мест в составе сборной России оставит для игроков НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить