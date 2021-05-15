Подколзин и ещё двое хоккеистов будут тренироваться со сборной в «пузыре» ЧМ

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Федерация хоккея России (ФХР) объявила имена не попавших в заявку игроков, которые вместе с национальной командой будут тренироваться в «пузыре» на чемпионате мира 2021 года в латвийской Риге.
Подколзин и ещё двое хоккеистов будут тренироваться со сборной в «пузыре» ЧМ
  • © Пресс-служба Федерации хоккея России

Как сообщает пресс-служба ФХР в «пузыре» с командой будут готовиться вратарь Иван Бочаров, а также нападающие Илья Сафонов и Василий Подколзин.

Отмечается, что защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Кирилл Марченко будут готовиться по индивидуальной программе в Риге.

Штаб сборной поблагодарил не попавших в расширенный состав сборной Егора Яковлева, Михаила Науменкова, Дмитрия Юдина, Павла Красковского, Дениса Зернова, Даниила Пыленкова за работу в рамках подготовки к чемпионату мира и в матчах чешского этапа Еврохоккейтура.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Ранее стал известен предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021.

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