Слепышев станет капитаном сборной России по хоккею на ЧМ в Латвии

Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев станет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира 2021 года в латвийской Риге.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Отмечается, что ассистентами капитана станут Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Артём Зуб, Владислав Гавриков, Алексей Марченко, Евгений Тимкин, Константин Окулов и Максим Шалунов.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Ранее стал известен предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021.