Разгром перед чемпионатом мира: Россия проиграла Чехии в последнем матче Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею крупно проиграла Чехии в заключительном матче Евротура. Подопечные Валерия Брагина уступили со счётом 0:4. Национальная команда в четвёртый раз подряд пропустила четыре шайбы и впервые за год не смогла забросить ни одной. Это поражение произошло меньше чем за неделю до новой встречи с чехами уже в рамках первого тура чемпионата мира в Латвии.

Сборная России завершала чешский этап Еврохоккейтура матчем с его хозяевами. Благодаря тому что ранее в этот же день Швеция одержала победу над Финляндией со счётом 3:2, у подопечных Валерия Брагина появился шанс установить впечатляющее достижение — впервые за 13 лет выиграть все отдельные мини-турниры в течение одного сезона. Для этого во встрече с Чехией обязательно нужно было набрать три очка.

Помочь с этим должна была долгожданная подмога из Национальной хоккейной лиги. Хотя к команде уже присоединились несколько игроков, выйти в лёд против чехов мог только форвард Михаил Григоренко. Центральный нападающий «Коламбус Блю Джекетс» занял место во втором звене с Антоном Слепышевым и Антоном Бурдасовым. Первое же было вновь перетасовано, и в нём оказались Дмитрий Воронков, Максим Шалунов и Константин Окулов. Не оставил без ротации Брагин и все остальные позиции в команде, в том числе вратарскую — в первой сборной смог дебютировать Иван Федотов из ЦСКА.

У чехов усиление из НХЛ уже давно имеется. Достаточно вспомнить, что в предыдущем матче со Швецией дубль в составе хозяев оформил нападающий «Детройт Ред Уингз» Филип Задина. А перед матчем с Россией в команду влились Филип Хитил из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Ян Коварж, который представляет швейцарский «Цуг», но по важности для команды мог бы поспорить с любым заокеанским хоккеистом.

Начало матча оказалось скудным на опасные моменты, но настырность Задины и Коваржа была весьма заметной — Федотову приходилось не раз гасить их броски. У российской команды единственный шанс отличиться был у Бурдасова. Он попытался повторить свой сольный гол шведам, но отправил шайбу над перекладиной ворот Шимона Грубеца.

За этот упущенный момент чехи сразу же наказали гостей. В середине первого периода всё тот же Задина принял шайбу на синей линии и принялся смещаться в сторону, не только уводя за собой защитников, но и вынуждая Федотова отталкиваться от левой штанги. Именно в это освободившееся пространство прицелился чешский форвард и открыл счёт.

Пропущенный гол заставил россиян активизироваться, но оставшиеся десять минут они практически не бросали по чужим воротам — за весь период подопечные Брагина побеспокоили Грубеца всего лишь пять раз. Закончилась 20-минутка вскоре после драки, в которой сцепились Павел Карнаухов и Томаш Зогорна. Им вместе с ещё двумя напарниками пришлось отправиться в бокс для штрафников.

Сразу после перерыва положение российской сборной усугубилось. Ошибка в средней зоне дала шанс Иржи Секачу убежать к чужим воротам. Его манёвр пришлось прервать нарушением правил, и судьи назначили буллит. Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» даже не стал подъезжать близко к Федотову и точно бросил над его ловушкой. Реакция российских хоккеистов на второй гол была такой же, как на первый, — они стали играть интенсивнее и прессинговать соперника ещё сильнее, но это по-прежнему не дало результата.

Чехи же вполне комфортно чувствовали себя в такой обстановке и не только не паниковали, но и не нарушали правил. Но стоило россиянам на 32-й минуте на секунду отвлечься, как соперники провели успешную контратаку. Иржи Смейкал прорвался по правому флангу и бросил в падении. Федотов шайбу отразил, но к ней подоспел Якуб Флек. Подыграв себе ногой, он оформил уже третий гол за матч. На смену вратарю вышел Александр Самонов, но для защитников сборной России никаких замен быть не могло, а требовались именно они.

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События до и после второго перерыва очень сильно напоминали ситуацию периодом ранее. Под конец второй 20-минутки снова произошло обоюдное удаление из-за драки, которую теперь устроили Филип Гронек и Владислав Каменев, а в начале третьей 20-минутки опять в ворота сборной России залетела шайба. На этот раз Самонов отразил бросок Либора Шулака с левого фланга, но не помешал добить Зогорне. Уже в четвёртом матче подряд подопечные Брагина пропустили четыре шайбы, только в этот раз с их стороны не было ни одной ответной.

Во втором периоде у россиян хотя бы получалось бросать по воротам Грубеца — ему пришлось сделать 19 сейвов, чтобы сохранить ноль на табло. Но в заключительной трети матча стали возникать проблемы с доставкой шайбы в чужую зону. Не помогло даже первое большинство, которого пришлось ждать больше 51 минуты.

Незадолго до финальной сирены Шалунов всё-таки смог забросить шайбу, однако за секунду до этого Егор Яковлев сбил Грубеца. Судьи не только отменили гол, но и удалили защитника, а заодно наказали сборную России ещё одним двухминутным штрафом за задержку времени. Подопечные Брагина впервые на этом Еврохоккейтуре не смогли отличиться точными бросками и закончили подготовку к чемпионату мира разгромом от сборной Чехии со счётом 0:4. C ней же россияне встретятся уже 21 мая в первом матче чемпионата мира в Латвии.