Дубли Бурдасова и Каменева, возвращение Воронкова: как Россия победила Швецию на заключительном этапе Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Швеции и успешно стартовала на заключительном этапе Еврохоккейтура — Чешских играх. Матч завершился со счётом 6:4 в пользу подопечных Валерия Брагина. Владислав Каменев записал на свой счёт два гола и результативную передачу, Антон Бурдасов также отметился дублем. Встреча запомнилась возвращением на лёд 20-летнего форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, который долго восстанавливался после перелома челюсти.

С одной стороны, заключительный этап Еврохоккейтура в Чехии не представлял для сборной России никакого турнирного значения. Подопечные Валерия Брагина гарантировали себе первое место в таблице ещё на Шведских играх, в связи с чем могли сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира в Латвии. С другой стороны, неудачное выступление перед первенством планеты могло пагубно сказаться как на настрое самих игроков, так и на атмосфере вокруг национальной команды. А та уже успела подпортить своё реноме, дважды проиграв швейцарцам в рамках Еврочелленджа.

Правда, на этот раз состав сборной России был значительно более внушительным по именам, чем во время матча с серебряными призёрами чемпионата мира 2018 года. К игре со Швецией коллектив усилился представителями финалистов Кубка Гагарина — «Авангарда» и ЦСКА, а нападение первого звена и вовсе оказалось чисто армейским. Однако из-за травмы Максима Мамина место рядом с Максимом Шалуновым и Константином Окуловым занял Антон Слепышев. Омичи же были представлены лишь центрфорвардом Денисом Зерновым, в то время как самый ценный игрок финала плей-офф КХЛ — Сергей Толчинский — остался в резерве.

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Также в заявке оказался нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков, выступление которого на чемпионате мира долгое время стояло под вопросом. Концовку плей-офф тот провёл со сломанной челюстью и первое время не мог нормально питаться, в связи с чем похудел на 7 кг. Судя по всему, с того момента состояние 20-летнего форварда заметно улучшилось, что позволило Брагину включить его в состав на встречу, хотя и в роли 13-го форварда.

Первый период противостоянии сборных России и Швеции получился довольно напряжённым. В созидании оба коллектива смотрелись не лучшим образом, ввиду чего на двоих исполнили лишь 13 бросков по воротам, притом что оба успели поработать в большинстве, а ещё 118 секунд играли четыре на четыре. Но, несмотря на не самые выдающиеся показатели, соперники успели по одному разу отличиться и на перерыв ушли при счёте 1:1.

На девятой минуте шведы воспользовались неразберихой в обороне российской сборной и вышли вперёд. Всё началось с того, что Игорь Ожиганов лишился клюшки в чужой зоне и фактически оставил партнёров вчетвером защищаться против пяти оппонентов. И у них это довольно неплохо получалось, но ровно до того момента, как Окулов потерял шайбу на собственном пятаке. Скандинавы быстро нашли передачей неприкрытого Оскара Линдберга, а тот оставил не у дел голкипера Александра Самонова.

Впоследствии шанс восстановить паритет имелся как у Антона Бурдасова, так и у Павла Красковского, не сумевшего замкнуть эффектный наброс в исполнении Слепышева. Но сравнял счёт именно Ожиганов, тем самым исправив ошибку в эпизоде с пропущенным голом. Владислав Каменев выиграл вбрасывание в зоне противника, а Артём Швец-Роговой вывел Игоря на рандеву с Адамом Рейдеборном. Тот объехал вратаря и с неудобной руки отправил шайбу в сетку.

Этот успех взбодрил россиян и заставил занервничать шведов. В концовке первого и начале второго периодов подопечные Брагина дважды выходили один на один с Рейдеборном. Но если Швец-Роговой выкатывался на ворота под углом и не смог воспользоваться своим шансом, то Бурдасов получил возможность исполнить импровизированный буллит. В отличие от партнёра по СКА, Антон не стал сближаться с вратарём и точным кистевым броском отправил шайбу в сетку.

А спустя минуту шведы и вовсе поставили себя в сложное положение. Маркус Люнг заработал малый штраф, а россияне со второй попытки реализовали большинство. На этот раз Филип Холландер остался без клюшки, чем незамедлительно воспользовались подопечные Брагина. Слепышев и Окулов вывели на бросок Эмиля Галимова, а тот в касание «расстрелял» Рейдеборна.

Возможно, именно столь успешное начало второго периода и поспособствовало появлению на льду Воронкова. 20-летний центрфорвард сменил Красковского во втором звене и вплоть до конца встречи выходил вместе с Бурдасовым и Василием Подколзиным. Поначалу в его действиях ощущалось волнение, что и привело к удалению за подножку, но со временем Дмитрий освоился. И именно он вместе с партнёрами помог сборной России забросить четвёртую шайбу и ответить на гол Йеспера Фрёдена после контратаки. Россияне вновь преуспели в неравных составах, а Бурдасов оформил дубль.

Для россиян третий период начался не так удачно, как предыдущий. Уже на второй минуте они остались вчетвером после удаления Кирилла Марченко, а на шестой чуть было не позволили шведам до минимума сократить разницу в счёте. Ожиганов не смог не только обработать пас партнёра, но и удержать на ногах, вследствие чего предоставил Андреасу Вингерли шанс выйти один на один с Самоновым. Форвард «Шаллефтео» бросал наверняка, но вратарь СКА чудом отвёл угрозу. А буквально в следующей атаке последовала расплата за расточительность. Каменев в одиночку взломал оборону визави и стал автором пятого гола отечественной сборной.

Казалось, что гол бывшего нападающего «Колорадо» должен был окончательно убить интригу в противостоянии сборных России и Швеции. Однако подопечные Брагина немного расслабились и пропустили две шайбы за 32 секунды. Холландер остался неприкрытым на пятаке и здорово сыграл на добивании, а Йонатан Пудас точным броском завершил контратаку «тре крунур».

Избежать напряжённой концовки не удалось, но россияне не только справились с давлением со стороны шести хоккеистов соперника и отстояли победный счёт, но и увеличили разницу. Всё тот же Каменев отправил шайбу в сетку пустых ворот, оформил дубль, и помог отечественной сборной впервые обыграть шведов в основное время в нынешнем розыгрыше Еврохоккейтура.