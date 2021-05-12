Сборная России победила Швецию в матче Еврохоккейтура
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Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу российской команды.
Победу сборной России принесли шайбы Игоря Ожиганова, Эмиля Галимова, а также Владислава Каменева и Антона Бурдасова, оформивших дубли.
Сборная Швеции ответила голами Оскара Линдберга, Йеспера Фрёдена, Филипа Холландера и Йоанатана Пудаса.
Следующий матч российская команда, досрочно выигравшая Еврохоккейтур, проведёт со сборной Финляндии. Матч состоится 13 мая.
Ранее сообщалось, что Иван Проворов сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ.