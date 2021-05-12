Сборная России победила Швецию в матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Швеции в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу российской команды.

Победу сборной России принесли шайбы Игоря Ожиганова, Эмиля Галимова, а также Владислава Каменева и Антона Бурдасова, оформивших дубли.

Сборная Швеции ответила голами Оскара Линдберга, Йеспера Фрёдена, Филипа Холландера и Йоанатана Пудаса.

Следующий матч российская команда, досрочно выигравшая Еврохоккейтур, проведёт со сборной Финляндии. Матч состоится 13 мая.

Ранее сообщалось, что Иван Проворов сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ.