Сборная России победила Швецию в матче Еврохоккейтура

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Сборная России одержала победу над национальной командой Швеции в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Сборная России победила Швецию в матче Еврохоккейтура
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу российской команды.

Победу сборной России принесли шайбы Игоря Ожиганова, Эмиля Галимова, а также Владислава Каменева и Антона Бурдасова, оформивших дубли.

Сборная Швеции ответила голами Оскара Линдберга, Йеспера Фрёдена, Филипа Холландера и Йоанатана Пудаса.

Следующий матч российская команда, досрочно выигравшая Еврохоккейтур, проведёт со сборной Финляндии. Матч состоится 13 мая.

Ранее сообщалось, что Иван Проворов сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ.

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