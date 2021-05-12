Проворов сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира 2021 года в латвийской Риге.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, Проворов присоединится к сборной в Праге, где команда выступает на четвёртом этапе Еврохоккейтура.

В нынешнем сезоне НХЛ, по итогам которого 24-летний хоккеист был признан лучшим защитником «Филадельфии», Проворов набрал 26 (7+19) очков в 56 матчах регулярного чемпионата.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Евгений Дадонов не сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ.