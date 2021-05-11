Дадонов не сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов не сыграет за сборную России на чемпионате мира в латвийской Риге.

«В семье нападающего Евгения Дадонова ожидается пополнение, в связи с чем форвард не сможет помочь национальной команде. Штаб сборной и ФХР желают здоровья его семье!» — говорится в сообщении.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что клубы НХЛ «Чикаго» и «Оттава» отпустят Зуба и Задорова в сборную России.