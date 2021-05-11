Клубы НХЛ «Чикаго» и «Оттава» отпустят Зуба и Задорова в сборную России

Федерация хоккея России (ФХР) объявила о достижении договорённости с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс»и «Оттава Сенаторз» об участии форварда Никиты Задорова и защитника Артёма Зуба в предстоящем чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Латвии.

Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Отмечается, что «Оттава» примет решение относительно возможного выступления защитника Никиты Зайцева за национальную команду 12 мая.

Чемпионате мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Коламбуса» Гавриков и Григоренко присоединятся к сборной России во время сбора в Праге.