32 сейва Аскарова, шайба с «нулевого» угла Мисюля и дебютный гол Чибрикова: как сборная России досрочно выиграла Евротур

Сборная России обыграла Чехию в рамках шведского этапа Еврохоккейтура (7:4) и досрочно обеспечила себе победу в турнире. По ходу встречи подопечные Ларионова уступали 1:3, но сумели совершить камбэк. Решающую шайбу записал на свой счёт защитник Даниил Мисюль, нанёсший невероятный бросок с острого угла. А в концовке матча дебютным голом в составе национальной команды отметился Никита Чибриков.

Одна победа до триумфа

В преддверии шведского этапа Евротура многие российские болельщики переживали за результат. И их можно было понять, ведь отечественная национальная команда приехала в Мальмё в максимально экспериментальном составе, основу которого составили молодые хоккеисты. Руководил же коллективом, как и на Кубке Карьяла, главный тренер молодёжки Игорь Ларионов.

Однако уже в первом матче Россия обыграла крепкую Финляндию — 3:2. Причём большую часть встречи отечественная сборная вела с перевесом в две шайбы. Следом в серии буллитов оказались повержены хозяева турнира шведы — 2:1.

«Из того, что было, мы пытаемся создать боеспособный коллектив, даём ребятам возможность проявить себя, чтобы они смогли получить вызов на финальную часть сезона — Евротур в Чехии и ЧМ», — отмечал Ларионов.

Российская сборная же, одержав восьмую победу в восьми матчах текущего сезона Евротура, практически гарантировала себе общий успех. Для того чтобы оказаться недосягаемыми для соперников, подопечным Ларионова в воскресенье требовалось обыгрывать главного преследователя — Чехию, которая за четыре встречи до окончания турнира отставала на десять очков. Устраивала в том числе победа в овертайме или серии буллитов.

Судя по статистике очных встреч, проблем у отечественной команды не должно было возникнуть. В рамках нынешнего розыгрыша Евротура она дважды уверенно брала верх над оппонентом — 3:0 на Кубке Карьяла и 4:1 на Кубке Первого канала. Да и коллектив Филипа Пешана в Швеции потерпел два поражения с одинаковым счётом 2:3 — сначала уступил хозяевам, а затем финнам.

Удачное начало встречи и провал в середине матча

Команды начали матч без раскачки и с ходу принялись угрожать воротам друг друга. Чехи стремились действовать первым номером, а россияне проводили опасные контратаки. 18-летнему Ярославу Аскарову, заменившему на последнем рубеже отечественной команды Александра Самонова, с первых минут пришлось отражать неприятные броски, и молодой голкипер со своей задачей уверенно справлялся.

А соперника выручал Доминик Граховина, который парировал несколько выстрелов с пятака. Однако на восьмой минуте оказался бессилен и он. Кирилл Кирсанов отметился щелчком практически от синей линии, а вратарь не сумел зафиксировать шайбу и отразил её прямо на Захара Бардакова, которому не составило труда с близкой дистанции переправить её в сетку.

Так, молодой нападающий отметился дебютным голом в составе сборной. А Никита Чибриков набрал второй балл за результативность в рамках турнира.

Пропустив, чехи моментально прижали оппонента к воротам и начали ещё более активно бомбардировать владения Аскарова. Однако молодой вратарь до поры справлялся с угрозами и порой выручал подопечных Ларионова в невероятных ситуациях. Например, он не позволил Давиду Томашеку реализовать выход один на один.

Но на 17-й минуте коллектив Пешана всё же отыгрался. После наброса на пятак Михаэль Шпачек буквально затолкал шайбу в сетку. Тут же на льду началась массовая драка. Хоккеисты российской сборной пытались убедить судью Линуса Элунда, что соперник действовал с нарушением правил, но арбитр гол засчитал.

Второй период сборная России начала куда активнее и вновь завладела инициативой. Отечественные хоккеисты плели комбинации в чужой зоне и при первой возможности наносили опасные броски.

Казалось, команда вот-вот забьёт, но вместо этого она на ровном месте создала себе проблемы. Сначала две минуты штрафа за грубость получил Даниил Пыленков, а затем — Сергей Зборовский. Таким образом подопечные Ларионова остались втроём против пяти чехов. Но ценой невероятных усилий им удалось выстоять. Очередной сильный отрезок провёл Аскаров.

Однако, как выяснилось, силы были потрачены впустую, поскольку россияне пропустили уже в равных составах практически на ровном месте. Якуб Флек под давлением защитника выкатился из-за чужих ворот и наудачу бросил с довольно острого угла. Аскаров оказался к этому не готов и не успел закрыть ближнюю штангу.

Беда не пришла одна. Буквально через минуту Шпачек выиграл вбрасывание в зоне отечественной сборной, а Лукаш Клок с ходу нанёс точный бросок. Не выручил молодой голкипер и на этот раз.

Оказавшись в настолько затруднительном положении впервые в текущем сезоне Евротура, коллектив Ларионова попытался перехватить инициативу, но регулярно пропускал опаснейшие контратаки. Так, Давид Томашек едва не увеличил преимущество оппонента в счёте в меньшинстве.

Но очередное большинство за три минуты до сирены на перерыв россияне всё же реализовали. Николай Коваленко до конца отборолся за шайбу за чужими воротами и выкатил её на пустой створ Павлу Красковскому, которому оставалось не промахнуться с убойной позиции.

Пять шайб сборной России за четыре минуты и 12 секунд

Заключительный период российская сборная тоже начала активно, и чехи под давлением неожиданно дрогнули. Они позволяли соперникам спокойно владеть шайбой в собственной зоне и наносить броски. Вдобавок коллектив Пешана себе на беду ввязался в открытый хоккей, за что моментально поплатился.

На 49-й минуте вновь проявил себя Коваленко. На этот раз он после передачи Даниила Мисюля красиво обыграл вратаря и закатил шайбу в ближний угол. А всего через 3,5 минуты невероятным броском с острого угла отметился уже сам Мисюль. Шайба после его щелчка с «нулевого» угла чудом влетела в ближнюю девятку, а у Граховины не было никаких шансов спасти команду.

В сложившейся ситуации у чехов не оставалось другого выхода, кроме как идти вперёд. Пешан взял тайм-аут и попытался завести подопечных. Те начали действовать на льду максимально грубо и пытались вывести оппонентов из себя.

Россияне отвечали непосредственно в игре. На 55-й минуте Василий Подколзин поймал защитника оппонентов на неудачном выходе из обороны, перехватил шайбу и спокойно переиграл Граховину.

Пытаясь спастись, чехи незадолго до финальной сирены сняли вратаря, но не только не сумели реализовать численное преимущество, а пропустили вновь. На этот раз Владимир Бутузов от левого борта отправил снаряд в пустой створ. А спустя 20 секунд именинник Чибриков отметился дебютным голом в составе сборной России. Юный хоккеист на радостях даже забыл забрать шайбу на память, но за него это сделал Подколзин — 7:3.

Несколько испортил настроение болельщикам только Томашек. В самом конце встречи он заработал буллит и уверенно его реализовал.

Это не помешало российской команде одержать девятую победу подряд в рамках нынешнего сезона Евротура и досрочно завоевать трофей. Под руководством Ларионова команда осечек пока также не допускает. А успех в матче с Чехией получился особенно ценным, поскольку молодые отечественные хоккеисты проявили по-настоящему мужской характер и сумели выбраться из непростой ситуации.