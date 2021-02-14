Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов оценил свою нынешнюю форму

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оценил свою текущую форму после вынужденного перерыва из-за карантина.

«Нужно набраться терпения. Я должен делать всё с умом. Нужно втянуться, не брать слишком много на себя. Не могу сказать, что нахожусь в лучшей форме, но психологически я готов на 100%», — приводит слова Кузнецова пресс-служба клуба.

Кузнецов пропустил уже восемь матчей «Кэпиталз». Он был помещён на карантин из-за нарушения протокола лиги по коронавирусу. Изначально на карантине было четверо россиян — сам Кузнецов, Илья Самсонов, а также Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, которые уже возобновили выступления.

Ранее появилась информация, что «Вашингтон Кэпиталз» может отправить Самсонова в АХЛ.