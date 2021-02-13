СМИ: «Вашингтон» может отправить Самсонова в АХЛ

Короткая ссылка
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» может отправить российского голкипера Илью Самсонова в «Херши Беарс» — фарм-клуб команды в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Как сообщает журналист The Atletic Тарик Эль-Башир, целью возможного перевода Самсонова в АХЛ является восстановление и набор формы 23-летним россиянином, недавно возобновившим тренировки с командой после перенесённого коронавируса.

Отмечается, что главный тренер «Вашинтона» Питер Лавиолетт не стал комментировать эту информацию.

Самсонов был задрафтован «Вашингтоном» в 2015 году под общим 22-м номером. В нынешнем сезоне россиянин сыграл всего в двух матчах с показателем надёжности 86,8%.

Ранее тренер «Рейнджерс» рассказал о травме Панарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить