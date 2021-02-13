СМИ: «Вашингтон» может отправить Самсонова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» может отправить российского голкипера Илью Самсонова в «Херши Беарс» — фарм-клуб команды в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Как сообщает журналист The Atletic Тарик Эль-Башир, целью возможного перевода Самсонова в АХЛ является восстановление и набор формы 23-летним россиянином, недавно возобновившим тренировки с командой после перенесённого коронавируса.

Отмечается, что главный тренер «Вашинтона» Питер Лавиолетт не стал комментировать эту информацию.

Самсонов был задрафтован «Вашингтоном» в 2015 году под общим 22-м номером. В нынешнем сезоне россиянин сыграл всего в двух матчах с показателем надёжности 86,8%.

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