Тренер «Рейнджерс» рассказал о травме Панарина

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о степени серьёзности травмы российского форварда Артемия Панарина.
Тренер «Рейнджерс» рассказал о травме Панарина
  • Reuters

«Если бы он был готов сыграть, то он вышел бы на лёд в матче с «Бостоном». Повторюсь, сейчас его статус — со дня на день. Мы не думаем, что с ним случилось что-то серьёзное или долгосрочное. И мы надеемся, что в следующий раз, когда мы будем играть, он сможет нам помочь», — приводит слова Куинна пресс-служба НХЛ.

Из-за травмы Панарин пропустил матч регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз». В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл в 12 матчах за «Рейнджерс» и записал в свой актив 15 (5 + 10) очков.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» без Панарина уступил «Бостону» в матче НХЛ.

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