Ларионов прокомментировал победу сборной России над Швецией в матче Еврохоккейтура

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр.

«Сегодня была масса моментов с обеих сторон, но, вместо того чтобы сыграть 4:4 или 5:5, сыграли 1:1. Это две школы, которые проповедуют контроль шайбы и комбинационный хоккей», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Он отметил, что в последние годы российская команда старается перенять лучшие качества шведской сборной, такие как объёмное катание, контроль шайбы и создание множества моментов.

«Во второй половине игры ребята с этим справились. В первом периоде мы выглядели немножко вяло, вообще в первой половине игры шведы доминировали. По ходу второго периода мы стали создавать моменты, нашли возможности переломить игру», — добавил специалист.

Сборная России по буллитам обыграла Швецию со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты продлили свою победную серию на Еврохоккейтуре.