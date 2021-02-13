Ларионов прокомментировал победу сборной России над Швецией в матче Еврохоккейтура

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр.
Ларионов прокомментировал победу сборной России над Швецией в матче Еврохоккейтура
  • © РИА Новости / Крис Бэрри

«Сегодня была масса моментов с обеих сторон, но, вместо того чтобы сыграть 4:4 или 5:5, сыграли 1:1. Это две школы, которые проповедуют контроль шайбы и комбинационный хоккей», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Он отметил, что в последние годы российская команда старается перенять лучшие качества шведской сборной, такие как объёмное катание, контроль шайбы и создание множества моментов.

«Во второй половине игры ребята с этим справились. В первом периоде мы выглядели немножко вяло, вообще в первой половине игры шведы доминировали. По ходу второго периода мы стали создавать моменты, нашли возможности переломить игру», — добавил специалист.

Сборная России по буллитам обыграла Швецию со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты продлили свою победную серию на Еврохоккейтуре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить