Третьяк считает, что сборная России должна сделать выводы из матча со Швецией на Еврохоккейтуре

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над национальной командой Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр.
Третьяк считает, что сборная России должна сделать выводы из матча со Швецией на Еврохоккейтуре
  • ©Ludvig Thunman/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Тяжёлая игра. Шведы выглядели довольно сильным соперником. Но наши — молодцы, бились, отыгрались, ложились под шайбу. Соперник вышел свеженьким на игру, поэтому надо сделать выводы», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России по буллитам обыграла Швецию со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов прокомментировал победу сборной России над Швецией в матче Еврохоккейтура.

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