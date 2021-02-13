Третьяк считает, что сборная России должна сделать выводы из матча со Швецией на Еврохоккейтуре
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«Тяжёлая игра. Шведы выглядели довольно сильным соперником. Но наши — молодцы, бились, отыгрались, ложились под шайбу. Соперник вышел свеженьким на игру, поэтому надо сделать выводы», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Сборная России по буллитам обыграла Швецию со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов прокомментировал победу сборной России над Швецией в матче Еврохоккейтура.