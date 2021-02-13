Третьяк считает, что сборная России должна сделать выводы из матча со Швецией на Еврохоккейтуре

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над национальной командой Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр.

«Тяжёлая игра. Шведы выглядели довольно сильным соперником. Но наши — молодцы, бились, отыгрались, ложились под шайбу. Соперник вышел свеженьким на игру, поэтому надо сделать выводы», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России по буллитам обыграла Швецию со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов прокомментировал победу сборной России над Швецией в матче Еврохоккейтура.