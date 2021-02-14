Сборная России обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура
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Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу российской команды.
Победу сборной России принесли шайбы Захара Бардакова, Павла Красковского, Николая Коваленко, Даниила Мисюля, Василия Подколзина, Владимира Бутузова и Никиты Чибрикова.
Чешская команда ответила голами Михаэля Шпачека, Якуба Флека, Лукаша Клока и Давида Томашека, реализовавшего буллит.
Таким образом, сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр, одержав победы во всех трёх матчах.
Ранее сообщалось что Ярослав Аскаров сыграет за сборную России по хоккею в матче Еврохоккейтура с Чехией.