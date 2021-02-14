Сборная России обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр.

Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу российской команды.

Победу сборной России принесли шайбы Захара Бардакова, Павла Красковского, Николая Коваленко, Даниила Мисюля, Василия Подколзина, Владимира Бутузова и Никиты Чибрикова.

Чешская команда ответила голами Михаэля Шпачека, Якуба Флека, Лукаша Клока и Давида Томашека, реализовавшего буллит.

Таким образом, сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр, одержав победы во всех трёх матчах.

Ранее сообщалось что Ярослав Аскаров сыграет за сборную России по хоккею в матче Еврохоккейтура с Чехией.