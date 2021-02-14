Аскаров сыграет за сборную России по хоккею в матче Еврохоккейтура с Чехией

Федерация хоккея России (ФХР) огласила сочетания звеньев и состав команды на матч со сборной Чехии на третьем этапе Еврохоккейтура — Шведских хоккейных играх.

Как сообщает пресс-служба ФХР, место в воротах сборной займёт Ярослав Аскаров. На скамейке запасных матч начнёт Даниил Тарасов. Сыгравший в двух предыдущих матчах Еврохоккейтура Александр Самонов не включён в заявку на игру.

Сочетания сборной России на матч с Чехией выглядят следующим образом:

— первое звено: Кирилл Кирсанов, Сергей Зборовский, Иван Чехович, Максим Соркин, Дамир Жафяров;

— второе звено: Семён Чистяков, Даниил Пыленков, Никита Чибриков, Захар Бардаков, Василий Подколзин;

— третье звено: Владимир Бутузов, Павел Красковский, Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Артём Минулин;

— четвёртое звено: Максим Грошев, Данила Моисеев, Герман Рубцов, Шакир Мухамадуллин, Виталий Кравцов.

Матч Россия — Чехия состоится 14 февраля и начнётся в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты продлили свою победную серию на Еврохоккейтуре.