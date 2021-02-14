Аскаров сыграет за сборную России по хоккею в матче Еврохоккейтура с Чехией
- © Пресс-служба Федерации хоккея России
Как сообщает пресс-служба ФХР, место в воротах сборной займёт Ярослав Аскаров. На скамейке запасных матч начнёт Даниил Тарасов. Сыгравший в двух предыдущих матчах Еврохоккейтура Александр Самонов не включён в заявку на игру.
Сочетания сборной России на матч с Чехией выглядят следующим образом:
— первое звено: Кирилл Кирсанов, Сергей Зборовский, Иван Чехович, Максим Соркин, Дамир Жафяров;
— второе звено: Семён Чистяков, Даниил Пыленков, Никита Чибриков, Захар Бардаков, Василий Подколзин;
— третье звено: Владимир Бутузов, Павел Красковский, Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Артём Минулин;
— четвёртое звено: Максим Грошев, Данила Моисеев, Герман Рубцов, Шакир Мухамадуллин, Виталий Кравцов.
Матч Россия — Чехия состоится 14 февраля и начнётся в 14:00 мск.
Ранее сообщалось, что российские хоккеисты продлили свою победную серию на Еврохоккейтуре.