29 сейвов Самонова, пас 17-летнего Чибрикова и точный буллит Бутузова: Россия обыграла Швецию на этапе Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Швеции на третьем этапе Еврохоккейтура и продлила беспроигрышную серию в рамках нынешнего розыгрыша турнира до восьми матчей. В основное время голами отметились Данила Моисеев и Эмиль Петтерссон, а успех подопечным Игоря Ларионова принёс точный бросок Владимира Бутузова в серии буллитов. При этом одним из главных героев матча стал голкипер Александр Самонов, совершивший 29 сейвов, а 17-летний Никита Чибриков отметился результативной передачей.

В преддверии второго матча шведского этапа Еврохоккейтура одна из главных интриг заключалась в том, сможет ли сборная России продлить беспроигрышную серию до восьми встреч и практически гарантировать себе первое место в нынешнем розыгрыше соревнований. В случае победы над хозяевами первенства в основное время отечественный коллектив набирал 22 очка и обгонял ближайшего преследователя в лице Чехии на 11 баллов — более чем комфортное преимущество за четыре игры до конца первенства.

Тем примечательнее, что добиться подобного успеха россияне смогли не только в отсутствие главного тренера сборной и по совместительству санкт-петербургского СКА Валерия Брагина, но и ведущих хоккеистов. Как и на Кубке Карьяла, место на тренерском мостике занял наставник молодёжки Игорь Ларионов, получивший в своё распоряжение в основном юных игроков. В итоге средний возраст коллектива в противостоянии «тре крунур» составил 21,3 года, а самыми возрастными оказались 27-летний Сергей Шмелёв из «Сочи» и 26-летние Дамир Жафяров из «Торпедо» и Владимир Бутузов из «Амура». Костяк же составили участники последних двух молодёжных первенств планеты в Чехии и Канаде. Кроме того, не хватало талантливого центрфорварда Марата Хуснутдинова, получившего травму плеча в матче с Финляндией.

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Юхан Гарпенлёв хоть и не смог рассчитывать на ряд лидеров, но всё же имел возможность выставить на лёд гораздо более возрастной состав. Опытные шведы взяли контроль над игрой и заметно превосходили противников на протяжении всего первого периода. Красноречивее всего об этом говорит статистика бросков по воротам — 10:1. Безусловно, во многом тому поспособствовал тот факт, что россияне дважды оказывались в меньшинстве. Сначала Василий Подколзин получил две минуты за подножку, а затем за задержку соперника клюшкой был удалён Шмелёв.

Во втором периоде россияне стали действовать в более силовой манере. Забросы в чужую зону и борьба у бортов хоть и не соответствовали идеалам Ларионова, пропагандирующего умный и комбинационный хоккей, зато помогли отечественным хоккеистам чаще оказываться в чужой зоне. Правда, со временем хозяева приспособились к этому и стали всё чаще убегать в контратаки. Шведы неоднократно выкатывались вдвоём против одного российского защитника, но открыть счёт мешал либо недостаток точности, либо поймавший кураж Александр Самонов.

Но на седьмой минуте бессилен оказался и голкипер СКА. Его партнёры откровенно растерялись и позволили оппонентам беспрепятственно разыграть трёхходовку в непосредственной близости от собственных ворот. Даниэль Викстен адресовал пас Понтусу Хольмбергу, а тот вдоль ворот покатил на неприкрытого Эмиля Петтерссона. Форварду «Векшё Лейкерс» оставалось только подставить клюшку.

В определённый момент могло показаться, что команда Ларионова рискует окончательно потерять нить игры. Хозяева пошли вперёд ещё большими силами, а удаление Павла Красковского помогло им всего за половину периода нанести столько же бросков, сколько за всю первую 20-минутку. Но россияне выстояли, а незадолго до конца отрезка использовали один из немногочисленных шансов. Выигранное вбрасывание в чужой зоне завершилось неудачной попыткой Шмелёва, но на подборе оказался Никита Чибриков. 17-летний нападающий СКА прострелил на пятак, где расторопнее всех оказался Данила Моисеев. Арбитры заставили болельщиков поволноваться и решили посмотреть эпизод на предмет возможных нарушений правил, но всё же засчитали гол. Стоит отметить, что вся троица ранее ни разу не отличалась результативными действиями за основную сборную страны.

Первая половина третьего периода получилась гораздо более закрытой. Россияне продолжали действовать жёстко и использовать практически каждый шанс провести силовой приём, и это нашло отражение в поведении шведов. Те стали пытаться быстрее избавляться от шайбы, что вылилось в рост числа ошибок. Одной из них чуть было не воспользовался Владимир Бутузов, но Фаст был на высоте и щитком отразил бросок.

Правда, подопечные Ларионова также не всегда отличались уверенностью, зачастую помогая соперникам создавать опасные моменты у ворот Самонова. Если по ходу второго отрезка серией ошибок отметился Даниил Журавлёв, то в заключительном эстафету у него принял Максим Соркин. Форвард беспечно сыграл на пятаке и позволил Линусу Фрёбергу нанести опасный бросок.

Отличительной особенностью заключительной 20-минутки основного времени стало увеличение числа удалений в составе хозяев. Те стали нервничать и дважды оставались в меньшинстве — это в два раза больше, чем за первые две трети встречи. Причём Петтерссон и вовсе повёл себя недисциплинированно и чуть было не нанёс травму Захару Бардакову. Автор гола сзади толкнул на борт ничего не подозревающего оппонента и получил «2 + 10».

Тем не менее сборная России не смогла реализовать большинство, вследствие чего дело дошло до овертайма. Первая половина прошла под диктовку лидеров Еврохоккейтура, но карты спутало удаление. Неточный пас Александра Алексеева спровоцировал потерю, а Бутузов совершил подножку в попытке перехватить шайбу. В итоге не проиграть в дополнительное время команде Ларионова помогли неточность Петтерссона и Йоэля Перссона, самоотверженность Даниила Пыленкова, а также сейвы Самонова. За весь матч вратарь совершил 29 спасений, отразив 96,67% бросков.

В итоге победитель определился в серии буллитов, где чуть удачливее оказались россияне. Самонов не без помощи каркаса ворот сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог сборной России до восьми матчей продлить беспроигрышную серию в рамках Еврохоккейтура. При этом автором единственного точного броска стал Бутузов, в эффектной манере оставивший не у дел Фаста. Форвард «Амура» качнул вратаря в левую сторону, после чего убрал под правую и с неудобной руки отправил шайбу в сетку.