Голы от синей линии и в пустые ворота: как сборная России впервые проиграла матч за бронзу на МЧМ по хоккею

Сборная России проиграла национальной команде Финляндии в матче за бронзовые медали на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года. Встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Игоря Ларионова забили в начале первого периода, но в оставшееся время пропустили четыре шайбы. Сборная впервые в новейшей истории проиграла в матче за третье место и в шестой раз осталась без медалей турнира.

В первую очередь, для сборной России встреча с командой Финляндии представлялась как возможность частично реабилитироваться за разгромное поражение от Канады и доказать, что фиаско в полуфинале стало скорее неудачным стечением обстоятельств. Многие эксперты поспешили заявить о наличии системных проблем в отечественном хоккее несмотря на то, что россияне неизменно завоёвывали медали на двух последних первенствах планеты, а за последние десять лет лишь раз оставались без наград — в 2018 году подопечные Валерия Брагина уступили американцам в четвертьфинале.

Для сравнения, другие национальные команды и близко не могли похвастаться подобным. Впечатляющая серия канадцев из 14 подряд удачных турниров завершилась в 2012 году, после чего им ни разу не удавалось провести трёхлетний отрезок без спадов. Относительно стабильно выступали американцы, с 2016-го по 2019-й взявшие золото, серебро и две бронзы. Шведы же ограничились одним успешным периодом — с 2012-го по 2014-й.

Также по теме Без медалей: сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 по хоккею Сборная России потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею...

Помимо прочего, заключительный матч чемпионата имел огромное значение для главного тренера российской молодёжки и его звёздных хоккеистов. После первой же серьёзной неудачи Игоря Ларионова упрекнули в неумении настраивать подопечных на важные встречи и подбирать ключи к конкретным соперникам, а некоторые журналисты и вовсе подняли вопрос о возможной отставке. Досталось якобы недостаточно проявлявшему лидерские качества Василию Подколзину, однако ещё тяжелее пришлось Ярославу Аскарову, за считанные часы ставшему одним из самых критикуемых игроков турнира. Пусть рекордсмен драфта НХЛ среди отечественных вратарей и допустил ряд ошибок в противостоянии с Канадой, но провёл первенство на высоком уровне и вряд ли заслуживал подобного отношения.

Наверняка некоторые фанаты сомневались, что Аскаров с первых минут начнёт встречу с финнами, но в итоге Ярослав сохранил место в основе. Тем не менее, без изменений не обошлось. Травма помешала Арсению Грицюку попасть в заявку, вследствие чего перетасованы были все звенья, кроме четвёртого. Егор Афанасьев вернулся в первую тройку к Марату Хуснутдинову и Подколзину, а Родион Амиров и Данил Башкиров оказались вместе с Михаилом Абрамовым во второй. При этом трио с Ильёй Сафоновым и Егором Спиридоновым составил Максим Грошев, предыдущую встречу проведший в качестве 13-го форварда. Что касается защиты, то Ларионов решил разбить неудачно проявившую себя пару Ян Кузнецов — Даниил Чайка и попробовать последнего вместе с Романом Бычковым.

По первым минутам стало понятно, что россияне сделали выводы и на эту встречу вышли с абсолютно иным настроем, нежели на игру с канадцами. В первые десять минут преимущество отечественной дружины было подавляющим, что быстро нашло отражение как в соотношении бросков (7:0), так и голах. В одном из эпизодов Грошев эффектно разобрался с двумя защитниками и набросил на пятак, где открылся Сафонов. Илья без особо труда оставил не у дел Кари Пииройнена и открыл счёт.

Есть состав на матч против финнов. Изучаем и готовимся болеть! Стартовое вбрасывание в 1:30 по мск.



🥅Вратари: Аскаров, Ахтямов#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/Rz5QNI3TSd — Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2021

Финны стали понемногу приходить в себя лишь в концовке периода. К этому моменту подопечные Ларионова уже успели упустить ещё пару возможностей увеличить отрыв, самый явную из которых не использовал Родион Амиров. Форвард «Салавата Юлаева» оказался один на пятаке, но не смог переиграть Пииройнена. Судя по всему, сейв вратаря вселил уверенность в команду Суоми, за следующие несколько минут отметившуюся несколькими подряд бросками во воротам Аскарова. Однако Ярослав справился с каждым, а за шесть минут до сирены в эффектном шпагате помешал отличиться Юусо Пярссинену. Уже в самой концовке не обошлось и без удачи. Матиас Мянтюкиви находился в убойной позиции, но угодил в штангу.

По ходу второго периода сборная России начала сталкиваться с теми же трудностями, которые уже мешали ей уверенно доводить дело до победы на турнире. В определённый момент у неё перестало получаться действовать в красивой комбинационной манере, а перестроить на более силовой хоккей она не могла. Отечественный коллектив не нервничал, но действовал без эмоций, что в данном конкретном случае лишь вредило. В некоторые моменты игроки казались потерянными на фоне заряженных финнов, что не могло не отразиться на счёте. Уже на шестой минуте Антон Лунделль продавил Семёна Чистякова на пятаке и подставил клюшку под бросок Топи Ниемеля. Этого было достаточно, чтобы дезориентировать Аскарова и помешать ему провести хотя бы один «сухой» матч на турнире.

А уже в дебюте третьего отрезка подопечные Антти Пеннанена вышли вперёд и поставили оппонентов в крайне сложное положение. Гол Микко Петмана фактически стал копией шайбы Лунделля, а обеспечить его помогли агрессивные действия на пятаке. Россияне вновь позволили продавить себя в собственной зоне и были вынуждены отыгрываться.

Однако разозлиться и устроить навал не удалось. Среди россиян жажду борьбы демонстрировал лишь Подколзин, по ходу периода не раз устраивавший выволочки собственным партнёрам и всеми силами пытавшийся зарядить их энергией — в отличие от тренерского штаба во главе с Ларионовым, представители которого вели себя крайне спокойно и зачастую отрешённо.

В итоге взявший на себя роль мотиватора Василий не только не смог завести других хоккеистов российской сборной, но и сам стал жертвой собственных эмоций. Чуть менее чем за семь минут до сирены он чрезмерно увлёкся и попал клюшкой по лицу сопернику, за что получил двойной малый штраф. Отечественная дружина смогла выстоять в меньшинстве, но лишила себя драгоценного времени на камбэк.

В концовке Ларионов снял Аскарова и выпустил на лёд шестого полевого игрока, но дивидендов это не принесло. По ходу всего первенства россияне демонстрировали крайне низкий уровень реализации и очень часто допускали технические огрехи, что в очередной раз подвело их в концовке данной встречи. Две потери привели к голам финнов в пустые ворота и подвели неутешительный итог борьбы за бронзовые медали. Сборная России впервые в истории уступила в матче за третье место и в шестой раз без наград покинула молодёжный чемпионат мира.