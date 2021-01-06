Сборная России проиграла команде Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021 по хоккею

Сборная России уступила национальной команде Финляндии в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.

Матч за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года завершился со счётом 4:1 в пользу команды Финляндии.

В составе российской команды голом отметился Иля Сафонов (седьмая минута).

У финнов отличились Антон Лунделль (16-я и 59-я минуты), Микко Петман (42-я минута) и Юусо Пярссинен (60-я минута).

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Василий Подколзин получил двойной малый штраф в концовке третьего периода в матче за бронзу МЧМ-2021.