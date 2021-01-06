Сборная России проиграла команде Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021 по хоккею

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Сборная России уступила национальной команде Финляндии в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Сборная России проиграла команде Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021 по хоккею

    Матч за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года завершился со счётом 4:1 в пользу команды Финляндии.

    В составе российской команды голом отметился Иля Сафонов (седьмая минута). 

    У финнов отличились Антон Лунделль (16-я и 59-я минуты), Микко Петман (42-я минута) и Юусо Пярссинен (60-я минута).

    RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

    Ранее сообщалось, что Василий Подколзин получил двойной малый штраф в концовке третьего периода в матче за бронзу МЧМ-2021.

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