Подколзин получил четыре минуты штрафа в третьем периоде матча с Финляндией на МЧМ-2021

Капитан сборной России по хоккею Василий Подколзин получил двойной малый штраф на 14-й минуте третьего периода матча за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии.

Подколзин был удалён за игру с высоко поднятой клюшкой. В ходе борьбы российский капитан попал по лицу Матиасу Мантюкиви.

На данный момент сборная России уступает команде Финляндии со счётом 1:2.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео второго гола финнов в ворота россиян в матче за бронзу МЧМ-2021.