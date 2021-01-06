Подколзин получил четыре минуты штрафа в третьем периоде матча с Финляндией на МЧМ-2021

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Капитан сборной России по хоккею Василий Подколзин получил двойной малый штраф на 14-й минуте третьего периода матча за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии.
Подколзин получил четыре минуты штрафа в третьем периоде матча с Финляндией на МЧМ-2021

    Подколзин был удалён за игру с высоко поднятой клюшкой. В ходе борьбы российский капитан попал по лицу Матиасу Мантюкиви.

    На данный момент сборная России уступает команде Финляндии со счётом 1:2.

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

    Ранее сообщалось, что в сети появилось видео второго гола финнов в ворота россиян в матче за бронзу МЧМ-2021.

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