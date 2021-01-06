Подколзин получил четыре минуты штрафа в третьем периоде матча с Финляндией на МЧМ-2021
Подколзин был удалён за игру с высоко поднятой клюшкой. В ходе борьбы российский капитан попал по лицу Матиасу Мантюкиви.
На данный момент сборная России уступает команде Финляндии со счётом 1:2.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео второго гола финнов в ворота россиян в матче за бронзу МЧМ-2021.
Vasili Podkolzin double-minor for high-sticking— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) January 6, 2021
🎥 @TSN_Sportspic.twitter.com/g0Fvm2X5C7