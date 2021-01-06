Битва за бронзу: сборная России обыгрывает Финляндию в матче за третье место МЧМ-2021 по хоккею

Сборная России встречается с национальной командой Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года. В последний раз пути соперников в рамках этого турнира пересекались в финале МЧМ-2016, проходившего в Хельсинки. Тогда хозяевам удалось вырвать победу на 93-й секунде овертайма и в четвёртый раз завоевать титул. RT ведёт текстовую трансляцию матча.

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