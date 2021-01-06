Битва за бронзу: сборная России обыгрывает Финляндию в матче за третье место МЧМ-2021 по хоккею

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Артём Андриянов
Сборная России встречается с национальной командой Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года. В последний раз пути соперников в рамках этого турнира пересекались в финале МЧМ-2016, проходившего в Хельсинки. Тогда хозяевам удалось вырвать победу на 93-й секунде овертайма и в четвёртый раз завоевать титул. RT ведёт текстовую трансляцию матча.
Битва за бронзу: сборная России обыгрывает Финляндию в матче за третье место МЧМ-2021 по хоккею
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  • 06 января 2021

    Трижды у своих ворот сборная России проиграла вбрасывание, что привело к опасному броску от синей линии, но Аскаров справился. (14')

  • Обменялись опасными моментами команды! Сначала Аскаров спас россиян после броска Хейнола от синей линии, а через несколько секунд шанс забить упустил Амиров — голкипер соперников отбил щитком. (14')

  • А вот сейчас уже Аскарову пришлось вступить в игру. Неплохо вошли финны в зону россиян, но голкипер забрал шайбу ловушкой. (12')

  • Прошло уже десять минут от первого периода. За это время россияне нанесли семь бросков, в то время как у суоми зафиксирован только один удар. (11')

  • Удалось Чинахову вывести Пономарёва на ударную позицию, но удар Василия был заблокирован. (10')

  • Только сейчас финны оказались в зоне атаки. В итоге розыгрыш завершился набросом на ворота Аскарова от синей линии, но шайба прошла мимо цели, а подобрать её было некому. (9')

  • Пока что явное преимущество у команды Ларионова. Суоми ещё не совершили ни одного броска. Россия же действует в своём стиле, контролируя шайбу и успешно комбинируя. (8')

  • Таким образом, россияне прервали свою серию без голов на турнире. Отечественные хоккеисты не могли отличиться четыре полных периода. (8')

  • Г-О-О-О-Л! 1:0! Сафонов выводит россиян вперёд. Успел он на добивании после того, как финский вратарь отразил бросок Грошева. Хорошее начало. (7')

  • Ещё один шанс у России для взятия ворот! Подколзин переправлял шайбу после прострела Афанасьева, но попал в штангу! (6')

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