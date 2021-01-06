Битва за бронзу: сборная России обыгрывает Финляндию в матче за третье место МЧМ-2021 по хоккею
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06 января 2021
Трижды у своих ворот сборная России проиграла вбрасывание, что привело к опасному броску от синей линии, но Аскаров справился. (14')
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Обменялись опасными моментами команды! Сначала Аскаров спас россиян после броска Хейнола от синей линии, а через несколько секунд шанс забить упустил Амиров — голкипер соперников отбил щитком. (14')
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А вот сейчас уже Аскарову пришлось вступить в игру. Неплохо вошли финны в зону россиян, но голкипер забрал шайбу ловушкой. (12')
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Прошло уже десять минут от первого периода. За это время россияне нанесли семь бросков, в то время как у суоми зафиксирован только один удар. (11')
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Удалось Чинахову вывести Пономарёва на ударную позицию, но удар Василия был заблокирован. (10')
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Только сейчас финны оказались в зоне атаки. В итоге розыгрыш завершился набросом на ворота Аскарова от синей линии, но шайба прошла мимо цели, а подобрать её было некому. (9')
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Пока что явное преимущество у команды Ларионова. Суоми ещё не совершили ни одного броска. Россия же действует в своём стиле, контролируя шайбу и успешно комбинируя. (8')
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Таким образом, россияне прервали свою серию без голов на турнире. Отечественные хоккеисты не могли отличиться четыре полных периода. (8')
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Г-О-О-О-Л! 1:0! Сафонов выводит россиян вперёд. Успел он на добивании после того, как финский вратарь отразил бросок Грошева. Хорошее начало. (7')
Ilya Safonov slides right in front of the Finnish net and it's 1-0 @russiahockey#WorldJuniors 🥉 pic.twitter.com/mj4NXUElnr— IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021
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Ещё один шанс у России для взятия ворот! Подколзин переправлял шайбу после прострела Афанасьева, но попал в штангу! (6')
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