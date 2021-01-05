Кожевников не считает разгромное поражение от Канады поводом для паники

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал поражение молодёжной сборной России от Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне.

«С Канадой у нас не получилось ничего, и сейчас, когда ещё чемпионат мира продолжается, не нужно ни в коем случае поддаваться панике, все ошибки нужно разобрать потом. Также не помешало бы обсуждение того, что вообще происходит в молодёжном хоккее в нашей стране. За последние годы сделано многое: появилась национальная программа подготовки хоккеистов, ввели в строй множество катков в разных городах. Да, за последние десять лет мы не выиграли ни одного молодёжного чемпионата мира, зато десять раз выходили в полуфинал», — приводит слова Кожевникова ТАСС.

Он отметил, что необходимо продолжать работу и готовиться к Олимпиаде-2022.

«У нас хорошая молодёжь, которая растёт, набирается опыта. А матч с канадцами нужно забыть. Тем не менее это повод для серьёзного анализа», — добавил Кожевников.

Сборная России разгромно проиграла Канаде (0:5) в полуфинале и в матче за третье место встретится с национальной командой Финляндии, уступившей США (3:4).

Ранее Вячеслав Буланов заявил, что cудейство полуфинала МЧМ Россия — Канада вопросов не вызвало.