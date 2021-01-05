Буланов заявил, что cудейство полуфинала МЧМ Россия — Канада вопросов не вызвало

Хоккейный арбитр Вячеслав Буланов высказал мнение о судействе полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне между сборными России и Канады.

«В эпизоде с Подколзином всё однозначно — у канадского игрока было разбито лицо. Игра высоко поднятой клюшкой с травмой соперника — это обязательно четыре минуты. Что касается незасчитанной шайбы, то всё логично и правильно. Тренер запросил просмотр, и сразу на первом повторе было видно, что положение «вне игры» действительно было. Одна нога поднята надо льдом, вторая уже в зоне, а шайба ещё не вошла. Оба момента определены правильно», — приводит слова Буланова ТАСС.

Он отметил, что в целом игра получилась достаточно лёгкой для судейства.

«Все удаления были очевидными и не вызывали вопросов. Счёт позволял судьям фиксировать всё, что было на льду. У меня судейство не вызвало ни одного вопроса», — добавил Буланов.

Российские хоккеисты суммарно набрали восемь минут штрафного времени в матче с Канадой, в котором потерпели поражение со счётом 0:5.

В матче за третье место россияне встретятся с национальной командой Финляндии, уступившей США (3:4).

Ранее Андрей Назаров рассказал, чего не хватило сборной России в полуфинале МЧМ с Канадой.