Назаров рассказал, чего не хватило сборной России в полуфинале МЧМ с Канадой

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Известный хоккейный тренер Андрей Назаров высказал мнение о причинах поражения молодёжной сборной России от команды Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне.
Назаров рассказал, чего не хватило сборной России в полуфинале МЧМ с Канадой
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«Конечно, наши плохо сыграли. Что тут ещё скажешь? Два слова — плохой матч. Даже отвратительный. Но в хоккее всегда есть следующая игра. Поэтому с финнами в битве за бронзу нужно исправляться. У нас в хоккее всё ищут забитые голы и креативные комбинации. Но, говоря простым языком, пинок под зад молодому игроку даст намного больше, чем большая лекция о том, как красиво играть в хоккей. Пинок под зад — я выражаюсь образно — никто не отменял. Это даст ему в карьере гораздо больше, чем много умных слов. Ну не дошли слова до игрока, и всё. А тебе нужен результат прямо сейчас, этой ночью. У тебя нет семи матчей в плей-офф, длинного чемпионата. Только одна игра. И вот такого волшебного пенделя сборной России не хватило. Наши хоккеисты очень талантливые, и поражение от Канады их не изменило», — приводит слова Назарова «Матч ТВ».

Он отметил, что очень важна мотивация игроков прямо по ходу матча.

«Вижу, что этого не хватает. Причём не только сборной России, но и клубам Континентальной хоккейной лиги. Да, там в штабах работают умные специалисты, всё пишут и рассказывают. А по ходу матча стоят и жвачку жуют. Деньги тратятся, результата нет, создают видимость процесса. Но нужно знать, как встряхнуть игрока, чтобы вытащить из него всё лучшее и дать результат», — добавил специалист.

Сборная России разгромно проиграла Канаде (0:5) в полуфинале и в матче за третье место встретится с национальной командой Финляндии, уступившей США (3:4).

Ранее сообщалось, что Ирина Роднина назвала неприличной критику в адрес молодёжной сборной России по хоккею.

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