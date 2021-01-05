Роднина назвала неприличной критику в адрес молодёжной сборной России по хоккею

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала крупное поражение молодёжной сборной России по хоккею в полуфинальном матче чемпионата мира — 2021 с Канадой (0:5).

«Поражение от канадцев — это неприятно. Надо сделать выводы, но не стоит драматизировать — это хоть и чемпионат мира, но всё-таки молодёжный. Обидно, конечно, что проиграли. Обидно и самим ребятам, я уже молчу про тренера. Игорь Ларионов — известнейший спортсмен, чемпион, прошёл много испытаний. Больше, чем он с игроками, не переживает никто. Что же касается гневных комментариев от болельщиков в интернете: если они такие радикальные, то ими нужно заниматься и образовывать. Все амбиции людей, которые ничего не добились в своей жизни, уходят в эти гневные комментарии. Неприлично себя так вести. Я не удивлена такому поведению. Даже к этому мы, к сожалению, начинаем уже привыкать», — сказала Роднина «Чемпионату».

Ранее Лещенко заявил, что счёт матча Россия — Канада на МЧМ отражает уровень отечественного хоккея.