Лещенко считает, что счёт матча Россия — Канада на МЧМ отражает уровень отечественного хоккея

Народный артист России певец Лев Лещенко прокомментировал поражение молодёжной сборной России от сверстников из Канады (0:5) в полуфинале чемпионата мира 2021 года.

«Обидно. 0:5 от Канады — это и есть уровень отечественного хоккея. Как так можно? Значит, у нас нет никакой хоккейной школы. Молодёжь — это же наша смена. Так и будем за счёт иностранцев всё время играть. Можно ведь проиграть в одну-две шайбы, но проиграть канадцам в пять шайб — это ни в какие ворота не лезет», — приводит слова Лещенко «Чемпионат».

Ранее Плющев заявил, что вся команда молодёжной сборной России провалила матч с Канадой.