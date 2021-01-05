Лещенко считает, что счёт матча Россия — Канада на МЧМ отражает уровень отечественного хоккея

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Народный артист России певец Лев Лещенко прокомментировал поражение молодёжной сборной России от сверстников из Канады (0:5) в полуфинале чемпионата мира 2021 года.
Лещенко считает, что счёт матча Россия — Канада на МЧМ отражает уровень отечественного хоккея
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«Обидно. 0:5 от Канады — это и есть уровень отечественного хоккея. Как так можно? Значит, у нас нет никакой хоккейной школы. Молодёжь — это же наша смена. Так и будем за счёт иностранцев всё время играть. Можно ведь проиграть в одну-две шайбы, но проиграть канадцам в пять шайб — это ни в какие ворота не лезет», — приводит слова Лещенко «Чемпионат».

Ранее Плющев заявил, что вся команда молодёжной сборной России провалила матч с Канадой.

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