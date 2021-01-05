Плющев считает, что вся команда молодёжной сборной России провалила матч с Канадой
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«Соперник был сильнее и реализовал то, что создал. Ларионов хотел создать то, что в своё время приносило успех России. Видимо, это его взгляд на хоккей. Вопрос в другом: получилось или нет? Что касается потери клюшки нашим вратарём, то по телевизору ты многих вещей не видишь. Наверное, напряжение было. Ярослав Аскаров выручал, может быть, не так много, как хотелось бы, но вся команда провалила игру. Это однозначно», — цитирует Плющева «Чемпионат».
Ранее Разин выразил поддержку Ларионову после разгрома от Канады в полуфинале МЧМ.