Разин выразил поддержку Ларионову после разгрома от Канады в полуфинале МЧМ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поддержал наставника молодёжной сборной России Игоря Ларионова, под руководством которого российские хоккеисты крупно проиграли Канаде (0:5) в полуфинале чемпионата мира.

«Хочу обратиться к Игорю Ларионову. Как бы ни сложилась игра за третье место, Игорь Николаевич, оставайся работать в России. Большой профессионал, умнейший человек, неприкасаемый авторитет и трудяга. Ты способен принести много пользы отечественному хоккею. Решение стать тренером, внедрять свои идеи напрямую в этот вид спорта — это дорогого стоит. Рисковать своей фамилией после неудач, вместо того чтобы за счёт неё получать дивиденды, не все способны. Решение ФХР послать молодёжную сборную на взрослый этап Еврохоккейтура в Финляндию было

гениальным. Но без Игоря Ларионова, я думаю, оно бы не было принято! Игорь Николаевич, удачи на тренерском мостике!» — написал Разин в Instagram.

Ранее депутат Милонов высказался о разгромном поражении России от Канады в полуфинале МЧМ.